最夯韩剧女主角都叫这名字！四位「惠珍」都可说是现代女性的最新代名词！

如果大家看过最近人气非常高的电视剧，想必对这个名字一定很有印象，这几位编剧都不约而同把女主角取名叫做「惠珍」，或许汉字略有不同，不过韩文写法都是相同的，这四位「惠珍」的表现大家都看了吗？

＃《地狱公使》闵惠珍－金贤珠饰

《地狱公使》中的闵惠珍律师，在社会风气已经被新真理教以及箭镞主导的状态下，依旧坚持著正义，希望找到证据向大众证明新真理教的荒谬信仰。在片中金贤珠总是被打得遍体鳞伤，在后半段登场时更是剪了俐落的短发，闵惠珍直接挺身而出与反派对立，可说是非常有想法并且选择走上艰难道路的明智女性。



＃《以吾之名》吴惠进－韩韶禧饰

所谓的《以吾之名》相当讽刺，女主角韩韶禧在剧中根本从来没有一个真正的名字，在剧中也演出她寻找著真实自我的过程。而当她被安排成为黑道卧底进入警队时，所用的名字读起来也是惠珍，不过为了符合她在剧中重案组警察的中性帅气感，履历表上写的是「吴惠进」。剧中她也有相当多动作戏码，总是咬牙自己包扎伤口，同样是一位胆识过人的奇女子。



＃《海岸村恰恰恰》尹惠珍－申敏儿饰

《海岸村恰恰恰》的惠珍比起前两位柔和得多，但是从首尔来到海岸村公辰的她，总是将社会地位挂在嘴边，刻意与人保持距离划清界线，看起来有些难以亲近，只有一个好朋友。由於坚持自己的理念不让病患花冤枉钱，而与院长呛声，凭著一股傲气坚持在公辰开设牙医诊所，不过这个选择也让她爱上了那里的一切。事事都做好计画的牙医惠珍，也同样找到了自己爱的生活。



＃《我的上流世界》李慧珍－玉子妍饰

玉子妍曾在前作《驱魔面馆》中演出恶鬼角色而令人印象深刻，在《我的上流世界》中她更是先隐藏了自己的身份与名字，成为李宝英认可的家庭教师，但她却是有计画地想夺回自己的亲生儿子以及爱人。虽然一开始她的存在比较类似反派，但后来的剧情反转也为她加分不少。这个慧珍也是非常有计画执行力的一位。



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