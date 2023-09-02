这些戏份一定要吗？从《黑暗荣耀》车珠英到《假面女郎》Nana都脱了，韩网友：为剧情服务vs很尴尬

不知道从何时起，影视剧靠女演员脱衣服来刺激收视率，这到底是毒药还是良药呢？

热辣的裸戏必定会成为焦点，若和剧情相关倒是也能引领观众入戏，但更多的时候观众们认为这些场景似乎没有过多的实际意义，反倒只留下「全裸争议」的话题。



以最近火爆的 Netflix 韩剧来举例，大热复仇剧《黑暗荣耀》中扮演「崔惠程」的车柱英以上半身赤裸和背影全裸引爆热议，最后车珠英不得不亲自下场澄清，表示「必要的部位用了特效处理，但我的身体也有出现在其中」。



去年6月公开的韩版《纸房子：韩国篇》中，饰演「尹尾善」的李主傧也有激情全裸床戏的演出。 李主傧透露为了挑战人生中的第一场床戏每天进行两次的体能训练或每周五次的普拉提训练。 可惜的是，韩版《纸房子》因为较低的质量和尴尬演技等原因遭到观众的批评，未到达预期。 不过李主傧和金智勋的那场床戏倒是吸引了热烈的关注，成为比剧情更引人的存在。



近期《假面女郎》正式公开，新人李寒别、世界第一美林珍娜（Nana）和童颜女神高贤廷三人扮演女主角「金貌美」的三个不同时期，李寒别和林珍娜在剧中都有大尺度裸露，前者在网路直播中脱掉了所有的衣服，后者在监狱中背部全裸。



对於女演员们的的大胆裸露，观众的反应也各不相同，有观众认为：「看得时候蛮尴尬的」、「不知道这是否是角色所需」、「为了炒作而加入的感觉」、「和家人一起看的时候要尴尬死了」; 还有观众觉得：「这是作品的一部份」、「职业抱怨者又在找茬」，「感到不舒服就别看」等，为此争论不休。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻