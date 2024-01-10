帅炸了〜《死期将至》金智勋为力求转型而留长发并出演反派！以《恶之花》《纸房子》《芭蕾复仇曲》找到人生角色！

演员金智勋出道已超过20年，早期大多给人的印象是温柔深情的富家公子，尤其在《华丽的对决》一剧更是创下高收视率而深植人心。为了跳脱这样的形象，金智勋开始留长了头发，练出一身健壮的肌肉，并尝试演出反派角色，破格演出大获好评。

在最近刚完整公开的《死期将至》中，金智勋饰演财团继承人朴泰宇，拥有变态的心理性格，非常残忍的冷血杀人魔，他在电台节目访谈中提到自己的演技人生，以往总是演出本部长、室长，常常穿著西装笔挺的他，最近几年透过《恶之花》《纸房子》《芭蕾复仇曲》到《死期将至》，成功演出了多个人生角色。



为什么会有想要转变形象的想法呢？金智勋表示没想过以留长头发就能改变形象，不过一直渴望能够跳脱过往。他也说身为演员，想要展现不同样貌并不是一件容易的事，为此他看了自己过去的作品，尤其是2014到2015年《华丽的对决》结束后，一直努力想改变既有形象，不过都失败了，也感到相当大的挫折。



不过这一连串失败的过程，反倒让他感觉自己内在个性变得更成熟，也自然而然从脸上展现出跟以往不一样的感觉，虽然角色或作品少得可怜，但为了改变，他一直忍耐著也等待新的作品。至於留了长发的原因，他说因为演员没戏拍的时候就是无业游民，也不用去美容院，这些时间让他试试看自己留长发的样子，就成了现在大家看到的他。



最近的《死期将至》中，虽然主角是徐仁国，但金智勋所饰演的朴泰宇却是原著漫画中没有的角色，出现在电视剧版本中而贯穿了全剧集，戏份相当吃重，虽然表面看起来是人生胜利组，私下却是害死了很多人，希望大家以哀求的眼神望向他的心理变态。金智勋一路走来，也几乎登上了最帅杀人魔的行列，转型非常成功。



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