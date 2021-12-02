BTS防弹少年团JIMIN被韩网友扒出SNS传情，和两名女团成员在LA悄悄见面

韩网贴吧爆料防弹少年团成员JIMIN可能恋爱了，对方还是女团成员。

这两日，防弹少年团忙著在美国举办线下演唱会，每场47000席的位置座无虚席，4场演唱会下来能吸引近20万粉丝。 就在此时韩网贴吧突然有网民贴出了JIMIN疑似坠入恋情的照片。而事件的起因就是，有两位女团成员在没有工作安排、没有经纪人陪伴的情况下去了美国，这两位女团成员是IZ*ONE权恩妃和Lovelyz郑睿仁。在广大网友们看来，这时间也太巧了吧。



所谓的证据就是前段时间JIMIN公开在SNS上的大海照片，之后权恩妃和郑睿仁同样也上传了大海照片，有细心的网民发现三张照片中的云朵都一样。



让众人加深猜测的原因还有去年朴智旻过生日时，郑睿仁在自己的IG放上放了和米奇老鼠合照，配文的最后有只小鸡。 同一天JIMIN在直播时晒过米奇老鼠的背景画面，在粉丝之间JIMIN有个昵称叫「小鸡仔」。



另外，11月15日郑睿仁更新的SNS中她穿著西装外套拍照，其中一张是拿著爱心，但留言里却有人写下「JIMIN？」 ，为何要在女爱豆的私人SNS里刷男爱豆的名字呢？ 是不是很奇怪？ 随后郑睿仁直接把这条SNS删了。鹰眼网友们还扒出JIMIN和郑睿仁有同款戒指，难道是情侣戒？



三人都拍过同款照片，只是郑睿仁比权恩妃更「可疑」一些，反正JIMIN不可能同时交往两人，其中一人可能就是烟雾弹，到底谁是JIMIN的女友呢？ 恐怕连网友自己都说不清楚吧。 也有网友认为JIMIN和河成云是好友，而河成云曾经和权恩妃合作拍节目，权恩妃和郑睿仁又是好朋友，所以经过河成云，4人就成了好友。



截止到目前为止，JIMIN、权恩妃和郑睿仁三人都未对此事做出任何回应。



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