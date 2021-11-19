VERIVERY粉丝为本命能考出好成绩操碎了心，用高价礼物「利诱」XD 哥哥们凌晨起床准备便当！

粉丝为了本命真是操碎了心。

大家觉得自己是哪类粉丝呢？是只在乎爱豆长相的颜值粉；是关心他们吃没吃好、睡没睡好的妈妈粉；或是仅关心业绩的事业粉；还是幻想和本命谈恋爱的女友粉？相信大家对於自己的本命都有不同的心理吧。总之一旦走上追星这条路，不论你是哪类粉丝都会为本命操碎了心。这不，男团VERIVERY的忙内冈旻今年参加高考，为了刺激他能好好考试，粉丝们许下了一个超大超豪华的礼物公约。



在考试之前的几天，VERIVERY开通直播和粉丝互动，一位粉丝表示若冈旻的高考成绩能够拿到第一等级的话就送他一辆法拉利豪车，听得所有成员和其他粉丝震惊不已。先是啓贤一边调侃：「是粉丝在逗你玩」一边吐槽忙内：「冈旻可能会去偷偷用功哦。」队长东宪则附和道：「他如果真的拿了第一等，你们要怎么办？」 浩荣继续说：「只要一门课是第一等就行吗？该不会是小的法拉利模型吧。」



11月18日，冈旻在哥哥和粉丝们的祝福下踏入了考场，手里拎著一个巨大的便当包。据说是哥哥们淩晨4年起床为忙内精心准备的便当，不知道里面装了什么好吃的，但光从尺寸来看，就能知道冈旻肯定是团宠，便当包有多大，哥哥们就有多爱忙内了。



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