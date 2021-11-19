VERIVERY粉絲為本命能考出好成績操碎了心，用高價禮物「利誘」XD 哥哥們凌晨起床準備便當！

粉絲為了本命真是操碎了心。

大家覺得自己是哪類粉絲呢？是只在乎愛豆長相的顏值粉；是關心他們吃沒吃好、睡沒睡好的媽媽粉；或是僅關心業績的事業粉；還是幻想和本命談戀愛的女友粉？相信大家對於自己的本命都有不同的心理吧。總之一旦走上追星這條路，不論你是哪類粉絲都會為本命操碎了心。這不，男團VERIVERY的忙內岡旻今年參加高考，為了刺激他能好好考試，粉絲們許下了一個超大超豪華的禮物公約。



在考試之前的幾天，VERIVERY開通直播和粉絲互動，一位粉絲表示若岡旻的高考成績能夠拿到第一等級的話就送他一輛法拉利豪車，聽得所有成員和其他粉絲震驚不已。先是啓賢一邊調侃：「是粉絲在逗你玩」一邊吐槽忙內：「岡旻可能會去偷偷用功哦。」隊長東憲則附和道：「他如果真的拿了第一等，你們要怎麼辦？」 浩榮繼續說：「只要一門課是第一等就行嗎？該不會是小的法拉利模型吧。」



11月18日，岡旻在哥哥和粉絲們的祝福下踏入了考場，手裡拎著一個巨大的便當包。據說是哥哥們淩晨4年起床為忙內精心準備的便當，不知道裡面裝了什麼好吃的，但光從尺寸來看，就能知道岡旻肯定是團寵，便當包有多大，哥哥們就有多愛忙內了。



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