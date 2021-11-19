魏河俊资源好到爆！片约都排到明年了，再接好剧《K-Project》搭档朴叙俊&韩韶禧

男演员魏河俊（魏嘏隽）又接到新剧了，这次搭档的还是大势明星朴叙俊和韩韶禧。

因为在《鱿鱼游戏》中的鲜肉帅警而火出圈的魏河俊好资源不断，2021年还没结束，2022年的工作就已经安排上了，前不久刚刚敲定了电视剧《小妇人》，紧接著又签约了新剧《K-Project》（暂定名）。

《K-Project》早前就官宣将由朴叙俊和韩韶禧领衔主演，这次再加上当红炸自己魏河俊，三强联手，各家粉丝怎么能错过？ 《K-Project》主要讲述了关於人类的伤痛、不安、生存以及尊严的故事。这是一部描写在主权和人权都被剥夺的情况下，一无所有的时候，为了生存的权利和作为人应该享受的幸福，不惜拚命的青春惊悚剧。 由《浪漫医生金师傅》的姜恩京编剧和《Stove League》的郑东润导演参与制作。



在这部戏里，魏河俊将饰演朴叙俊的好哥们权俊泽，他虽然是含著金汤匙出生的少爷，但却对整个家族充满了反感情绪。 当他遇到社会边缘人朴叙俊时，莫名对他的处境感同身受，两个阶级完全不同的青年就这样成为了好友。魏河俊长相帅气，自带一种玩世不恭、精致中有著懒散的气质，非常符合剧中叛逆的少爷形象。

此外，魏河俊和李栋旭携手主演的《Bad And Crazy》将於12月17日开播，他在剧中扮演李栋旭的第二人格，一个热血且正义感十足的刑警。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻