金宣虎演员上线！确认将参与电影《悲伤热带》12月3日剧本阅读

演员金宣虎继爆发私生活争论后，一个月以来已无在公开场合中露面。但随著事件舆论风向逆转，广告商再度重新上架他的广告，而原本计画中的电影作品《悲伤热带》也将如期进行拍摄，也令粉丝们期待他再度回归。

金宣虎的即将投入自己的大萤幕出道作品《悲伤热带》，并在12月3日参与首次的剧本阅读，预告即将再度展开演员活动。根据电影界消息，当日剧本阅读的现场所有的主要演员们都将参与，其中自然也包含了金宣虎。而原本正在评估中的女主角高雅罗，也在考量后决定参演并参与当日的剧本阅读。



《悲伤热带》将由电影《新世界》以及大家喜爱的《魔女首部曲》的导演朴勋政执导，因此从制作阶段就备受关注。一位拥有韩国人父亲与菲律宾母亲的少年梦想成为拳击选手，而为了寻找父亲回到了韩国，所展开一连串的故事。金宣虎在片中将饰演对於少年既像是帮助者又像是妨碍者的一位谜样人物，而高雅罗则是剧中掌握著反转钥匙的角色，主角少年则由一位新人演员演出，也有待当日剧本阅读时进行正式介绍。



在电视剧《海岸村恰恰恰》受到广大观众们喜爱的洪班长金宣虎，继上个月遭前女友恶意爆料后，更承认错误并全盘道歉，而原有的正直善良形象大受打击，造成综艺节目《两天一夜》立即宣布让他下车，并剪辑掉所有他曾出现的画面，正在讨论中的电影《Dog Days》以及《2点的约会》也泡汤了。

不过随著D社公开了金宣虎与前女友的对话细节，令人发现了反转的事实，进而推翻了舆论风向，当时大家关心的也就是这部作品《悲伤热带》是否将换角，最终决定依照原定计画在今年内让金宣虎进行拍摄，也向大家正式公开他将演出的消息。金宣虎所属公司SALT也表示，感谢给予金宣虎演出的机会，将会努力准备以报答大家。



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