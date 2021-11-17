「腹肌84」回来啦！旗安84立下约定：「如果体脂肪降到10%，就用腹肌洗衣服」

旗安84只要下定决心健身，都能练出腹肌啊!!!拜托这次维持久一点吧XD

活跃於节目《我独自生活》以及YouTube个人频道「人生84」的漫画家旗安84，近日在IG分享了拍摄画报的幕后照片，腹肌引来一排「蓝勾勾」名人惊呼，他的频道也更新一支相关影片。



原来，旗安84为了拍摄画报，再加上接了减肥机构的业配，从84公斤开始，承诺减重10公斤。从1个月前到现在的旗安84，下巴线条非常明显，腹肌也成功练成。



其实旗安84从2016年起成为《我独自生活》固定成员，身材圆润的他，就曾在节目上曝光20多岁时的照片，纤细且拥有腹肌的身材令人不可置信。2019年他也曾瘦身成功并秀出腹肌，当时也是为了拍摄画报，花了短短两周控制食量并健身。

▼20多岁的旗安84



▼2019年35岁的旗安84



阔别多年，旗安84终於找回「腹肌84」名号，就如同2019那时成为话题。YouTube影片下方网友留言：「旗安只要特别打扮都很帅，平时没打扮就很平易近人」、「成功人士的共通点就是『下定决心就会成功』、「拍摄画报的时候太帅了」、「只要下定决心就能实现，超帅」。

旗安84更在说明栏订下公约：「如果体脂肪降到10%，就用腹肌洗衣服」，希望那天快点到来啊～！

▼相关影片（旗安84身材变化史）









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