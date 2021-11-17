《鱿鱼游戏》帅警魏河俊笑容超迷人！新剧《Bad and Crazy》公开最新剧照，完美变身疯狂正义头盔男

官方接连两天公开了李栋旭和魏河俊（魏嘏隽）的人物剧照，这两个男人真的是太帅了～！！！ PS：动作戏肯定很有看头

由《驱魔面馆》编导制作的 tvN 新剧《Bad and Crazy》（邪恶与疯狂）在今天公开了魏河俊的人物剧照，红黑色皮衣外套更加突显他的魅力。



《Bad and Crazy》讲述虽然内心充满正义、却过著老套警察生活的「俗物刑警」秀烈（李栋旭 饰），在某天体内的另一个人格 K（魏嘏隽 饰）苏醒过来后，铲除腐败警察、实现社会正义的故事。



昨天公开了李栋旭的人物剧照，他饰演的「秀烈」是个为了满足私欲与晋升去行动的人，即便会受到良心的谴责，依旧用微笑来隐藏自己的真心，但随著善良的疯家伙人格「K」出现后，一切就开始有了全新的变化。



魏河俊饰演的「K」比起说话沟通，会更先用拳头解决眼前问题，行事粗糙但正义感爆棚，有著欢快又可爱的立体形象。光是剧照中他持有打火机作势威胁，一边又沾满油渍却露出无惧笑容的模样，就知道他有多疯狂了。



魏河俊也提到这是他入伍之后，头发剪得最短的一次，为了消化许多动作戏正在进行运动和训练，特别是其中的喜剧演技，虽然令他很苦恼却也相当用心的钻研与练习。

新剧《Bad and Crazy》将会在12月17日的晚间22:40首播，正式进入倒数一个月。

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