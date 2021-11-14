【K社韩文小百科】古朝鲜王室有个地方叫「胎室」！大家知道这地方的用处嘛～

韩国首次在京畿道挖掘出了朝鲜王室的「胎室」。

何为「胎室」呢？ 就是王室用来「封印」王室子孙胎盘和脐带的洞穴。 朝鲜半岛一直有著收藏王室脐带的传统，王室元子（嫡长子）、元孙（嫡长孙）的脐带和胎盘就是被收藏的对象。 古时朝鲜人深信王子或王孙的健康情况和福气会影响国运，因此他们会花许多精力在建造胎室上。 简单来说建造胎室更像是一种安胎祈福仪式。

在王室诞下王子、或是元孙时，宫人们先会将脐带用干净的清水浸泡，再清洗100遍，接下来再用充满香气的酒清洗，经过一道道复杂的程式之后，将王子的脐带和胎盘放到瓮里，用红绳子封印好，最后把瓮安置在胎室内。 而胎室则是精挑细选出的风水宝地，通常都会选择山脉，因为古朝鲜人认为大山是一切生命的根源。而为了保证隐秘性，王室会整理周遭环境，并让图画署的官员用画笔纪录下来具体位置、建档保存，朝鲜王朝将此画称做「胎峰图」。



这次韩国又在京畿道光州市退村面挖出了王室的胎室。 其实早前政府就推定出京畿道记忆体在30多处胎室，甚至可能还有胎瓮（保管胎盘的瓮）存在。 本次的挖掘出的胎室和之前有所不同，胎室结构为并列的三个洞穴，其中之一已经推定为朝鲜成宗（1457-1494）的女儿。



拓展：星州世宗大王子的胎室



胎室建造过程：



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