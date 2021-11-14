金希澈酒友名单&酒量大公开！宋智孝、SUGA、朱智勋：能喝N瓶烧酒～

Super Junior金希澈非常喜欢喝酒，以至於：「戒不了酒，所以戒掉了开车，戒不了酒，所以戒掉了碳水化合物」，有很多酒量好的艺人朋友。





（图源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

金希澈在JTBC的STUDIO HOOK频道担当一档新网综MC，以喝酒为主题，简直就是为他量身打造的节目。金希澈第1集访问了酒类百货店，琳琳满目地陈列著各种品牌的酒。在事前采访，节目组问到想邀请哪些酒友，金希澈列举了许多酒量好的艺人朋友。





（图源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

节目画面标记了每个人对应的酒量。朱智勋能喝2瓶烧酒，张圣圭能喝6瓶烧酒。 宋智孝能喝4瓶烧酒：「酒量真的超好」。 BTS防弹少年团SUGA能喝4瓶烧酒：「跟SUGA说过我在拍这个节目」。





（图源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

「李秀满老师酒量也超猛。 尹钧相也是能喝很多酒。」Epik High的Mithra Jin对金希澈特别配制的友情酒可以无限喝下去。 漫画家旗安84、李末年、周浩旻喜欢没有下酒菜地干喝烧酒。 节目预告下期会有重磅嘉宾，是不是可以期待一下这些提及的艺人呢？





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（封面图源：YouTube@스튜디오 훜 ： STUDIO HOOK）

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