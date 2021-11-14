【K社韓文小百科】古朝鮮王室有個地方叫「胎室」！大家知道這地方的用處嘛～

韓國首次在京畿道挖掘出了朝鮮王室的「胎室」。

何為「胎室」呢？ 就是王室用來「封印」王室子孫胎盤和臍帶的洞穴。 朝鮮半島一直有著收藏王室臍帶的傳統，王室元子（嫡長子）、元孫（嫡長孫）的臍帶和胎盤就是被收藏的對象。 古時朝鮮人深信王子或王孫的健康情況和福氣會影響國運，因此他們會花許多精力在建造胎室上。 簡單來說建造胎室更像是一種安胎祈福儀式。

在王室誕下王子、或是元孫時，宮人們先會將臍帶用乾淨的清水浸泡，再清洗100遍，接下來再用充滿香氣的酒清洗，經過一道道複雜的程式之後，將王子的臍帶和胎盤放到甕里，用紅繩子封印好，最後把甕安置在胎室內。 而胎室則是精挑細選出的風水寶地，通常都會選擇山脈，因為古朝鮮人認為大山是一切生命的根源。而為了保證隱秘性，王室會整理周遭環境，並讓圖畫署的官員用畫筆紀錄下來具體位置、建檔保存，朝鮮王朝將此畫稱做「胎峰圖」。



這次韓國又在京畿道光州市退村面挖出了王室的胎室。 其實早前政府就推定出京畿道記憶體在30多處胎室，甚至可能還有胎甕（保管胎盤的甕）存在。 本次的挖掘出的胎室和之前有所不同，胎室結構為並列的三個洞穴，其中之一已經推定為朝鮮成宗（1457-1494）的女兒。



拓展：星州世宗大王子的胎室



胎室建造過程：



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