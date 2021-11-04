《我独》又诞生「外甥傻瓜」！李俊昊与外甥感情超好还会亲亲～相处画面超级疗愈♥

俊昊和宇真相处实在太可爱!!!小编全程姨母笑>///<

《我独自生活》上周五播出的最新一集EP.419，2PM俊昊又来啦！最近将在‎《衣袖红镶边》扮演君王「李祘」的他，要去见心爱之人！

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

让俊昊心脏怦怦跳的对象不是别人，是姐姐的儿子、外甥宇真！俊昊出现没多久，宇真就默默的说：「我很想舅舅。」两个人亲昵的又抱又亲，显见感情有多好。

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

很特别的是，俊昊从地板抱起宇真的时候，宇真突然讲了一句话：「舅舅手臂会痛的，小心一点。」俊昊姐姐解释宇真记得舅舅手臂受过伤，所以担心舅舅会痛，举动让俊昊又惊讶又感动（宇真完全是小天使呢～）。

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

俊昊相当疼宇真，陪著他又唱又跳，连跳三首2PM歌曲，宇真没累俊昊都累了。不仅如此，俊昊还教导宇真骑单车，但宇真相当聪明，让俊昊全程推著走，俊昊忍不住说：「他知道要怎么样能够轻松的骑，对我耍小聪明。」

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

尽管如此，俊昊完全没有不耐烦，虽然脸上的疲惫掩饰不住，但他感性表达：「外甥的存在对我来说真的是第一次，因为宇真感受到了对外甥的爱，第一次感受到这种感情，是初恋啊！」

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

尾声还意外有个「泪点」，姐姐留下了影像讯息向俊昊表达感谢，并替他加油打气：「你真的是让爸妈骄傲的儿子、姐姐的好弟弟，现在已经做得很棒了，所以不要给自己压力，一边享受，一边像现在一样过生活就好了。」

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

▼节目相关片段





观众们看完都忍不住大呼可爱，也觉得俊昊和宇真根本同个模子刻出来的！上头YouTube留言包括：「看著看著好疗愈」、「俊昊和宇真长得好像，两位都好可爱」、「宇真就像迷你俊昊，还是俊昊忠实粉丝」、「就像过去和未来重逢一样，32岁的俊昊和32个月的俊昊相遇」。也有不少人被宇真担心舅舅手臂的一幕感动，「善良到让人想哭」呢！

（封面图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

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