业界票选2021年度电视剧TOP.10《机智医生生活2》《海岸村恰恰恰》《文森佐》及《怪物》也冲进前四！

一共有16部作品被专业人士推荐，大家2021年不知道有没有错过这些好剧呢～？PS：小编好嫩只完整追了７部。

韩国媒体joynews24为迎接创刊17年，进行了「2021年度电视剧」的票选活动，找来200位业界人士（娱乐公司与电视台制作者、电影广播项目制作者、娱乐记者…等等），来选出在2021年最欣赏的戏剧作品。

由於票数相近的情况，所以一共有16部作品上榜，其中是否有你最爱的韩剧出现呢？欢迎留言跟小编分享！

1．《机智医生生活2》（35票）



（图源：tvN《机智医生生活2》官方截图）

2．《海岸村恰恰恰》（27票）



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》官方截图）

3．《黑道律师文森佐》（22票）



（图源：tvN《黑道律师文森佐》官方截图）

4．《怪物》（21票）



（图源：黄viu煲剧平台@《怪物》截图）

5．《羽毛球少年团》（20票）



（图源：SBS《羽毛球少年团》官方截图）

6．《The Penthouse 3》（12票）



（图源：黄viu煲剧平台@《The Penthouse 3》截图）

7．《五月的青春》、《婚词离曲2》（7票）



（图源：KBS《五月的青春》官方截图）



（图源：TV朝鲜《婚词离曲2》官方截图）

8．《我的上流世界Mine》（6票）



（图源：tvN《Mine》官方截图）

9．《打包袱－盗取命运》、《黑色太阳》、《One the Woman》（3票）



（图源：MBN《打包袱－盗取命运》官方截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《黑色太阳》截图）



（图源：SBS《One the Woman》官方截图）

10．《驱魔面馆》、《人间失格》、《模范的士》（模范计程车）、《Mouse窥探》（2票）



（图源：OCN《驱魔面馆》官方截图）



（图源：JTBC《人间失格》官方截图）



（图源：黄viu煲剧平台@《模范的士》截图）



（图源：tvN《Mouse窥探》官方截图）

（封面图源：tvN《机智医生生活2》、《海岸村恰恰恰》、《黑道律师文森佐》官方截图／SBS《羽毛球少年团》官方截图／黄viu煲剧平台@《怪物》、《The Penthouse 3》截图）

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