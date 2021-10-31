韩剧《以吾之名》李学周忠仆形象超有魅力，让人忘记他曾经演过《夫妻的世界》的极恶渣男！

韩剧《以吾之名》李学周忠仆形象超有魅力，让人忘记他曾经演过《夫妻的世界》的极恶渣男！

韩剧   2021年10月31日   星期日14:25   MiJimin   2

只能说李学周的演技超强，小编超喜欢他这次在《以吾之名》的组织里二当家角色，帅帅帅～！PS：还记得那可恶的他吗？XD

在人气韩剧《以吾之名》中，饰演老大身边忠诚二当家的角色的李学周，在网上引发了热烈的讨论，因为在戏里将内敛的气质演得非常好，作为辅助角色可以说是非常优秀。

（图源：IG@imcokecolor截图）

（图源：IG@imcokecolor截图）

（图源：IG@imcokecolor截图）

李学周是老大非常信赖的成员，也随时准备好为组织牺牲，只要是老大交代的事情，他都会努力完成，忠仆形象深植人心。（梳油头真的好适合他～）

（图源：IG@imcokecolor截图）

（图源：IG@imcokecolor截图）

（图源：IG@imcokecolor截图）

▼《以吾之名》精彩片段：

不过，他在2020年出演《夫妻的世界》时，饰演了一个狠毒折磨女友、形象暴力，且威胁女主的无敌渣男角色，当时让人恨得牙痒痒～。

（图源：JTBC《夫妻的世界》官方截图）

（图源：JTBC《夫妻的世界》播出截图）

▼《夫妻的世界》精彩片段：

这一次转型成忠诚度很高的形象，也多了更多粉丝关注，可以说是相当成功！

（封面图源：JTBC《夫妻的世界》官方、IG@imcokecolor截图）

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留言/评论
  • 這部韓劇真的好棒，很想再刷一次，每個角色都令人印象深刻，演員們太棒了。
    1小时前
  • 是的，很强的存在感，就算只是静静的站在老大旁边。。。。。而且瘦了好看！
    1小时前
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