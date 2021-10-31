「死不了的男人，他的凄美故事」李阵郁、权娜拉、李准、孔升妍主演《不可杀》12月登场！

《不可杀》阵容很吸睛啊～不用等明年，今年就看得到了!!!

本来预计在2022年才会和观众见面的tvN电视剧《不可杀》，近日传来好消息，将在12月18日登场。

《不可杀》为奇幻剧，讲述600年间反覆死亡并转世，却始终记得前世记忆的女人，和600年来成为了妖怪，不可杀也无法死去的男人，两人之间由於因果轮回而纠缠不清的故事。

导演为曾执导《需要浪漫3》，也曾和李应福岛演共同执导《阳光先生》与《Sweet Home》的张英宇；编剧为《客：The Guest》徐载元与权素拉。《不可杀》为张英宇导演与两位编剧继2016年《明星伙伴》后再次合作。

除了导演与编剧名号令人为之一亮，演员更是看点，聚集了《Sweet Home》李阵郁、《暗行御史：朝鲜秘密搜查团》权娜拉、《爸爸好奇怪》李准、《朝鲜婚姻介绍所》孔升妍……等人。

李阵郁饰演「丹阔」，600年前为人类，是名武官，在清除前朝余党的过程中，意外成了「不可杀」。

（图源：BH娱乐官网截图）

权娜拉饰演曾是「不可杀」，现在转世为人的「闵尚云」。在经历悲惨事件后，她改名换姓躲藏起来，为了守护家人而找寻方式报仇。

（图源：NAVER POST@A-man project 截图）

李准饰演另一个隐藏的「不可杀」，名「玉乙泰」，虽然过著和丹阔相似的生活，却享受著永生、支配财富和权力。

（图源：NAVER POST@Prain TPC 截图）

孔升妍则饰演当权者之女「丹率」，拥有著人们无法理解的某种事物，因父亲而嫁给丹阔。

（图源：VARO娱乐官网截图）

除了以上四位主演，还有《不了解也无妨，是一家人》郑进永、《辅佐官–改变世界的人们》朴明申，以及曾主演《Twenty-Twenty》的UP10TION金宇硕助演。

（图源：FNC娱乐官网截图）

（图源：STARVILLAGE娱乐官网截图）

（图源：TOP Media官网截图）

昨官方亦释出了前导预告片，短短几秒跑过了无数个季节，而数百年下来仍有一个存在永恒不灭，他就是「想死也死不了的『不可杀』，预告了关於他的凄美故事即将在观众眼前上演。



《不可杀》确切上档时间为12月18日韩国时间晚间9点，将接档《智异山》作为周末剧播出。

（封面图源：IG@tvn_drama 截图、BH娱乐官网截图、NAVER POST@A-man project 截图、NAVER POST@A-man project 截图、NAVER POST@Prain TPC 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻