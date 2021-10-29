全昭旻人品认证照！是超级温柔的女生啊～韩网友：「她以后肯定会是个好妈妈♥」

童星妈妈拍摄的全昭旻「人品认证照」吸引了全网的注意。

女演员全昭旻前两年才加入在亚洲有著忠实观众群的《Running Man》，因表现积极，加上观众们不舍老成员的退出，导致她被骂，遭到不少黑粉们的抵制，全昭旻也一度被骂到生病。不过，全昭旻终於挺过了艰难时期，近一段时间越来越多的观众开始喜欢上了她，觉得她性格爽朗、真性情。

近期，全昭旻出演了电视剧特辑《熙秀》，饰演一位因交通意外失去了6岁女儿的可怜妈妈。 剧里，全昭旻饰演的妈妈黄珠恩难忍丧女之痛，每日都沉浸在悲痛之中，后来通过VR技术「复原」了死去的女儿熙秀（金润瑟 饰）。 前几日，金润瑟的妈妈就通过个人IG公开了女儿和全昭旻的片场照片，全昭旻十分照顾小演员。



（图源：IG@yunseul14_mom）

休息空档，全昭旻抱著满身是「血」的小童星坐在地上，完全不怕地脏，很有妈妈的味道。 小童星的妈妈介绍，这场戏拍自8月，当天天气炎热，担心小朋友会累的全昭旻就让她坐在自己怀里，而自己则直接坐在了地上。



（图源：IG@yunseul14_mom）

全昭旻和金润瑟这对片场母女私下也十分有爱，看到小朋友困了，全昭旻也会去哄，甚至睡觉时也要睡在小朋友身边才安心，把戏里的母爱延续到了戏外。



（图源：IG@yunseul14_mom）

看到照片的网友们纷纷留言称赞：「细节见人品，全昭旻真的很好啊」、「每一张照片都让人很感动」、「她以后肯定会是个好妈妈」等。

（封面图源：IG@yunseul14_mom）

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