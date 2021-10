aespa Giselle 对嘴唱出「歧视歌词」引发争议！今日发文道歉：「我无意做这样的事，以后会更加谨言慎行」

aespa 在10月初推出首张迷你专辑《Savage》,音源、销量都获得非常优异的成绩。



(图源:SM娱乐)



(图源:twitter@aespa_official)

近日,所属社SM娱乐公开她们准备回归的花絮过程,有段是Karina、Giselle、Ningning 在休息期间对著镜头兴奋地跟著音乐舞动。当时背景音乐是美国歌手SZA的《Love Galore》,Giselle 对嘴唱出歌词,并没有避开带有贬低和歧视黑人意味的敏感字眼「niggas(黑鬼)」。



(图源:twitter@flrtyvs截图)



(图源:twitter@flrtyvs截图)

这段影片在网路上流传,引发外国网友的讨论和批评。许多人都是对 Giselle 感到相当失望,认为她从小就读国际学校,也能说流利的英语,所以根本不可能不清楚这个词语的意思,因此要求她为此道歉,而SM也已下架该影片。

今日(25日)中午,Giselle 在 aespa 官方 SNS 表示道歉:「大家好,我是Giselle。我想为对於当时播放歌曲说出错误的话而道歉,我无意做这样的事,当时我听了我最喜欢的艺术家的歌曲而沈浸其中,我真心道歉,我会继续学习并且更加谨言慎行。」

Hello, this is GISELLE.



I would like to apologize for mouthing the wrongful word from the lyrics of the song that was playing on-site. I had no intentions of doing it with any purpose and got carried away when one of my favorite artist's song was played. I sincerely apologize.