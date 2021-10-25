aespa Giselle 對嘴唱出「歧視歌詞」引發爭議！今日發文道歉：「我無意做這樣的事，以後會更加謹言慎行」

aespa 在10月初推出首張迷你專輯《Savage》，音源、銷量都獲得非常優異的成績。



（圖源：SM娛樂）



（圖源：twitter@aespa_official）

近日，所屬社SM娛樂公開她們準備回歸的花絮過程，有段是Karina、Giselle、Ningning 在休息期間對著鏡頭興奮地跟著音樂舞動。當時背景音樂是美國歌手SZA的《Love Galore》，Giselle 對嘴唱出歌詞，並沒有避開帶有貶低和歧視黑人意味的敏感字眼「niggas（黑鬼）」。



（圖源：twitter@flrtyvs截圖）



（圖源：twitter@flrtyvs截圖）

這段影片在網路上流傳，引發外國網友的討論和批評。許多人都是對 Giselle 感到相當失望，認為她從小就讀國際學校，也能說流利的英語，所以根本不可能不清楚這個詞語的意思，因此要求她為此道歉，而SM也已下架該影片。

今日（25日）中午，Giselle 在 aespa 官方 SNS 表示道歉：「大家好，我是Giselle。我想為對於當時播放歌曲說出錯誤的話而道歉，我無意做這樣的事，當時我聽了我最喜歡的藝術家的歌曲而沈浸其中，我真心道歉，我會繼續學習並且更加謹言慎行。」

Hello, this is GISELLE.



I would like to apologize for mouthing the wrongful word from the lyrics of the song that was playing on-site. I had no intentions of doing it with any purpose and got carried away when one of my favorite artist's song was played. I sincerely apologize. — aespa (@aespa_official) October 25, 2021



（圖源：twitter@aespa_official）

（封面圖源：twitter@aespa_official）

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