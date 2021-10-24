「德善」的美和气质又在升华到另一层次了～李惠利太适合优雅性感风了！

这是德善？这是德善啊！

在广大观众心目中《请回答1988》「德善」的扮演者李惠利可以是可爱的、可以是明艳的、可以是搞怪的、也可以是俏皮的，甚至可以是大大咧咧飒爽的，但好像从没把她和性感挂钩过。哪怕她是女团Girl's Day成员，舞台上的表演再怎么热辣，依旧觉得性感与她沾不上边，因为她就是不管是什么造型都挡不住身上甜甜的气质啊。



但！！这次大家都没想到全新时尚大片里的惠利会如此惊艳，从小女生秒变性感气质女神的那种惊艳。 此次写真的主题为「Midnight Dream午夜之梦」，惠利一改往日气质，宛若趁著午夜时分要出去游戏人间的精灵，将长发一丝不苟地盘起，穿著细吊带黑色内搭，虽然后辈肌肤被银丝外套遮住，但若隐若现的曲线更具吸引力。



（图源：BAZAAR官网截图）

这身黑色吊带裙颇有设计感，带子部份是金属链条，配上黑色网纹丝袜，好身材一览无余。 All Black造型用白色珍珠点缀，端庄与性感这两种相反的气质在她身上莫名和谐起来。



（图源：BAZAAR官网截图）

（封面图源：tvN《请回答1988》截图、BAZAAR官网截图）

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