金钟国终於回归歌手本业！温柔蜜嗓令人心动，网友：「就像健身一样，唱歌也唱得久一点吧」

除了是综艺高手、健身达人外，相信大家都知道金钟国本职是歌手，他可是拿过三大台大赏的歌手呢～



（图源：IG@sbs_runningman_sbs）



（图源：IG@kjk76）

近日，他受邀登上 Dingo music 频道专属节目《Killing Voice》，用最具特色的声线，为大家带来一场美妙的音乐盛听，真的太好听啦！



（图源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截图）



（图源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截图）

▼13首歌曲的完整影片：

0：00 《回想》

2：42 《一个男人》

4：49 《中毒》

7：40 《原地踏步》

10：08《星星、风、阳光还有爱情》

12：21《可爱》

15：32《信》

17：58《只有风只有风》

19：40《谢谢》

21：49《今天比昨天更好》

23：18《就是这个人》

24：51《抹去会心痛的爱情》

27：33 《想走走》（NEW！）

因为《可爱》编曲不同而唱错的金钟国，也在影片下留言：「因为害怕唱错的话，就得从头开始唱，所以拼命唱了...虽然还是唱错了一次，就直接...继续下去了。感谢 Dingo music 让我有这么好的经历，请大家多多听新歌《Walking Alone》。」



（图源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截图）

网友们也纷纷留言表示：「哇...果然金钟国是最棒的...」、「直播和专辑没什么区别啊...果然说明管理的重要性，会一直支持你」、「果然钟国哥唱歌的时候最帅」、「疯了...真正的鼻祖耳膜男友，拜托多做本职工作」、「好几首热门歌曲，果然是大赏歌手」、「连紧张的样子都很性感...」、「做什么都很帅气，但是做本职工作的时候最帅气」、「好好管理声音，希望到80岁爲止」、「就像健身一样，唱歌也唱得久一点吧.」等等。



（封面图源：YouTube@딩고 뮤직 / dingo music 截图）

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