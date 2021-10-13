严基俊根本铁人代表！《不会伤害你》自曝拍摄《The Penthouse》系列期间同时演出4部音乐剧＋1部话剧！

严基俊因狗血电视剧《The Penthouse》系列第一季到第三季尽情使坏，成为无人不知的朱丹泰会长，不过原来他体力惊人，即使在《The Penthouse》有如此戏份吃重的演出，竟还同时演出4部音乐剧＋1部话剧！



（图源：YouTube@tvN 截图）

tvN实境综艺节目《不会伤害你》，邀请《The Penthouse》剧中的使坏投资三兄弟严基俊、尹钟焄以及奉太奎共同出演，在节目中也会邀请曾合作拍摄《The Penthouse》的演员们成为嘉宾一起同乐，而在10月12日的节目中，严基俊竟提到一个惊人事实，也就是他在拍摄《The Penthouse》第一季到第三季期间，同时还演出了4部音乐剧以及1部话剧，简直是工作狂人。



（图源：YouTube@tvN 截图）

当日来拜访他们小屋的嘉宾是朴基雄演员，还把严基俊、奉太奎以及尹钟焄三人分别比喻是爷爷、爸爸和妈妈。被说成是爷爷的严基俊也表示自己体力真的大不如前了，不过奉太奎立刻问：「哥，你是公演与拍摄同时进行吗？」说到了严基俊工作不间断的勤劳态度。



（图源：YouTube@tvN 截图）

原来严基俊在拍摄《The Penthouse》第三季完成之前，同时都还持续演出4出音乐剧以及1出话剧，来宾朴基雄也提到，自己与严基俊认识很久早就已经很熟了，从以前开始他就一直是这样的，工作就像牛一样多一样辛苦。严基俊还立刻接话说「我的确就是金牛座的啊！」奉太奎也说到「哥哥真的是不休息的啊。」感到相当神奇。



（图源：Facebook@SBS drama）

朴基雄也表示严基俊一直以来都是如此，一边拍摄电视剧一边也同时演出话剧与音乐剧，那到底什么时候他能好好练习剧本呢？严基俊说「应该是没拍摄行程的时候吧！」在场所有人都大叹那就是没有私生活啦！还纷纷为他担心了起来。奉太奎则是说肯定有私生活的空间，哥哥是很勤劳的，该工作就工作，该玩就玩。

（封面图源：Facebook@SBS drama）

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