嚴基俊根本鐵人代表！《不會傷害你》自曝拍攝《The Penthouse》系列期間同時演出4部音樂劇＋1部話劇！

嚴基俊因狗血電視劇《The Penthouse》系列第一季到第三季盡情使壞，成為無人不知的朱丹泰會長，不過原來他體力驚人，即使在《The Penthouse》有如此戲份吃重的演出，竟還同時演出4部音樂劇＋1部話劇！



（圖源：YouTube@tvN 截圖）

tvN實境綜藝節目《不會傷害你》，邀請《The Penthouse》劇中的使壞投資三兄弟嚴基俊、尹鐘焄以及奉太奎共同出演，在節目中也會邀請曾合作拍攝《The Penthouse》的演員們成為嘉賓一起同樂，而在10月12日的節目中，嚴基俊竟提到一個驚人事實，也就是他在拍攝《The Penthouse》第一季到第三季期間，同時還演出了4部音樂劇以及1部話劇，簡直是工作狂人。



（圖源：YouTube@tvN 截圖）

當日來拜訪他們小屋的嘉賓是朴基雄演員，還把嚴基俊、奉太奎以及尹鐘焄三人分別比喻是爺爺、爸爸和媽媽。被說成是爺爺的嚴基俊也表示自己體力真的大不如前了，不過奉太奎立刻問：「哥，你是公演與拍攝同時進行嗎？」說到了嚴基俊工作不間斷的勤勞態度。



（圖源：YouTube@tvN 截圖）

原來嚴基俊在拍攝《The Penthouse》第三季完成之前，同時都還持續演出4齣音樂劇以及1齣話劇，來賓朴基雄也提到，自己與嚴基俊認識很久早就已經很熟了，從以前開始他就一直是這樣的，工作就像牛一樣多一樣辛苦。嚴基俊還立刻接話說「我的確就是金牛座的啊！」奉太奎也說到「哥哥真的是不休息的啊。」感到相當神奇。



（圖源：Facebook@SBS drama）

朴基雄也表示嚴基俊一直以來都是如此，一邊拍攝電視劇一邊也同時演出話劇與音樂劇，那到底什麼時候他能好好練習劇本呢？嚴基俊說「應該是沒拍攝行程的時候吧！」在場所有人都大嘆那就是沒有私生活啦！還紛紛為他擔心了起來。奉太奎則是說肯定有私生活的空間，哥哥是很勤勞的，該工作就工作，該玩就玩。

（封面圖源：Facebook@SBS drama）

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