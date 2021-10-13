《智异山》记者会趣味横生！朱智勋：「我从小就是全智贤的粉丝！」全智贤：「为何我跟大叔们剧中是同龄？」

即将接档《海岸村恰恰恰》於10月23日首播的tvN新剧《智异山》，今日下午举办全球记者会，编剧金银姬与导演李应福，以及主要演员包含全智贤、朱智勋、吴政世、赵汉哲也都出席现场。

全智贤在剧中饰演智异山国立公园的王牌守山员徐伊江，和饰演新人守山员姜贤祖的朱智勋是前后辈关系，在朝夕相处下双方关系逐渐有微妙的变化。两人谈起对彼此的印象，朱智勋提到自己从小就是全智贤的粉丝，电影《我的野蛮女友》和《暗杀》中的形象，让他初次见面时感到很紧张，实际合作后发现前辈特别平易近人。

女神全智贤则是一改以往给人在浪漫爱情剧中的形象，变身干练又强悍的守山员，她也说明并非因为要给人强悍女性的形象才选择这作品，只希望能呈现出现代女性的自然感觉。全智贤也说自己原本就喜爱爬山，拍摄的过程中也让她十分开心享受，剧组带齐了所有装备，让她更能开心悠游在山林里，她的好体力也获得大家的赞赏。

《智异山》剧中全智贤与同期守山队队友吴政世、赵汉哲爱斗嘴的职场好友关系也是一大亮点，赵汉哲笑称：「我们三个在剧中是同年龄，这点我非常开心。」但全智贤却立刻跳出来喊冤：「我看完剧本有跟编剧说，我很无辜，为什么要跟大叔要演同龄，要说服自己感到很挣扎。」让大家觉得相当逗趣。

编剧金银姬也提到，自己的前作品《信号》主角设定是警察，时常在人死后追查案件，这一次在《智异山》中设定主角为守山员，希望能在事故发生前抢救人命，全智贤也提到因为守山员是一个很特殊的行业，也希望藉此机会让大家接触到不一样的故事。看他们如何守护智异山，在危急状况下救出受难者，并且即将揭开藏在山中的秘密。10月23日首播。

（封面图源：IG@tvn_drama）

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