从「韩剧恶角」变温柔新婚男！严基俊幸福分享：「与妻子初见面就确信会结婚」人生就是要看准时机啊～

最新的 SBS《脱掉鞋子恢单4Men》中，《Penthouse》《7人的复活》演员严基俊分享了与妻子的恋爱故事和结婚理由，脸上幸福的表情完全藏不住。

李尚敏说：「之前（严基俊）还说没考虑结婚，结果还是结婚了。」

严基俊回：「一直努力工作，直到某个时刻觉得可以稍微休息一下，刚好那个时候遇到了恋人。」听到这番话后，金秀路感慨道：「人生就是时机啊。」



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当天，节目成员们纷纷向新婚的严基俊提问。李尚敏询问他是否已经办理了结婚登记，当严基俊回答已经登记后，李尚敏笑说：「应该再观察一年再决定嘛。」引发众人笑声。

接著，卓在勋问道：「新婚四个月了，说说这段时间发生了哪些事情吧？」



对此，严基俊回应：「我觉得自己没什么变化。我们交往四个月后，见了双方父母，之后就一起住了。」他坦率地透露结婚前就已经同居，让现场所有人都倍感好奇。此外，严基俊也流露出对婚姻的满足，直言：「真的很幸福。」

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金秀路表示：「严基俊因为我们四个人的关系，坐在这里应该会有点不自在，毕竟他的生活方式和我们不同。」这番话引起其他成员的反驳。接著，金秀路解释：「我不是因为离婚才这么说的，而是因为你们四个人总说自己不幸福。」

谈及与妻子的初次见面，严基俊表示：「我们是2023年2月认识的，透过朋友的弟弟介绍相识。」他还补充道：「当时我先跟她要了联络方式，是在聚会快结束时问的。拿到号码后，我立刻就传了简讯。」让众人都相当惊讶。

严基俊接著说：「虽然过去也谈过恋爱，但这次不一样，见到她的第一天，我就觉得这个人可以陪伴我度过余生。」他的一番话也让在场所有人羡慕不已。



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