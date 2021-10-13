BLACKPINK Jisoo日前换新手机却被骂「卖国奴」！韩网友：不用国产就是不爱国

BLACKPINK成员JISOO因为一只手机被挂了一天的热搜。

因为一张自拍照而被骂惨，Jisoo肯定没想过。 10月12日，韩国多个交流网站出现了一篇名为「合约到期，毫不客气」的帖子，指责的焦点就是11日Jisoo在个人IG上公开的一张自拍照。 Jisoo拿著新手机对镜自拍，并写道：「哇，终於换了，new phone， cute case（新手机，可爱的手机壳）。」有新手机上市，女明星换个手机怎么了？



（图源：IG@sooyaaa__）

韩国网民不满的地方在於Jisoo所属的BLACKPINK曾经是三星电子的代言人，合约一到期，她就换了三星竞争品牌的手机，还上网「炫耀」，这是有多不迫不及待啊？而事实却是BLACKPINK代言的Galaxy A80合约早在2020年8月就结束了，这都已经过去1年了，她为什么不能换个品牌呢？ 更有甚者甚至上升到了爱国标准，称Jisoo不用国产手机就是卖国贼。



有不少粉丝替Jisoo抱不平，指出她所说的「终於换了」，并非是「终於换掉Galaxy 」的意思，而是表达对iPhone13的期盼，众所周知13有多难抢，从订购到拿到手最少要等1个月，Jisoo也只是单纯表达了「手机终於拿到手了」的喜悦罢了 。



（图源：IG@sooyaaa__）

不用国产就是不爱国吗？

（封面图源：IG@sooyaaa__）

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