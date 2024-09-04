【韩网热门】那些收视率火爆，我却一部也没看过的剧！

有哪些韩剧收视率很高，但「我」就是没看过呢？

最近就有网友在theqoo上提出了这个问题，原PO主还提到自己未看过的、收视率很高的作品有《The Penthouse》系列、《SKY Castle》、《夫妇的世界》和《车贞淑医生》，每一部播出时都掀起了热议。



韩国网友评论：

1. 本文里提到的我全都没看过，哈哈哈哈

2. KBS电视剧里只看过《山茶花开时》，好奇怪，我都不怎么看KBS的剧

3. 《鬼怪》、《拥抱太阳的月亮》、《太阳的后裔》、《爱的迫降》、《机智医生生活》

4. 最近5年所有的电视剧，根本都不看剧

5. 《SKY Castle》、《太阳的后裔》、《爱的迫降》、《机智医生生活》、《未生》、《Signal》、《鱿鱼游戏》、《黑暗荣耀》、《模范计程车》、《浪漫医生金师傅》等等

6. 我和po主一样，再加一部《背著善宰跑》

7. 啊，你说的这些我全都看过

8. 本文里的都没看过，我看过的最后一部电视剧已经想不起来了

9. 《巴黎恋人》、《拥抱太阳的月亮》、《太阳的后裔》、《爱的迫降》，金银姬的作品不合我的胃口

10. 除了原文里的剧之外，还有《继承者们》、《泪之女王》、《爱的迫降》

11. 我超爱狗血剧，但是《The Penthouse》就是看不下去

12. 全都不看，甚至都不想点开

13. 《我的名字叫金三顺》之后我几乎没看过电视剧

14. 我并不是不看剧的人，甚至是一个非常爱追剧的人，一年至少看15部剧，以前的话最多一次性追10部剧，周一到周日每天都在追剧，但收视率很好的剧里我也有很多没看过的作品，尤其是《The Penthouse》、《夫妇的世界》这类是我最讨厌的类型

15. 太多了，而且我本来就属於「不合群」的那种人，知名的作品全都不喜欢看

16. 《黑道律师文森佐》、《财阀家的小儿子》、《王后伞下》

17. 啊？ 《车贞淑医生》居然这么出名啊，我唯一能想到的收视率好但我没看的是《面包王金卓求》

18. 《蓝色生死恋》、《冬季恋歌》、《来自星星的你》、《秘密花园》等等，我几乎不看灰姑娘剧情以及金银姬的作品，最近很火的《背著善宰跑》也没看过

19. 金银姬的作品里只有《秘密花园》我全看完了，其他都只看剧透剪辑影片，喔，还看过《黑暗荣耀》，也就这样吧

20. 我和原PO胃口一样，全都没看过

21. 我很讨厌痴恋、出轨的剧情，太假了

22. 我几乎不看剧，也没有订阅的OTT，原文提到的一部都没看过，最近反而在看综艺，电视剧已经吸引不了我了，怎么形容呢，感觉追剧会吸走我的精力

原文：https://theqoo.net/square/3390158913

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