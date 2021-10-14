好想拥有像SEVENTEEN夫胜宽一样的弟弟！帮姐姐跑腿买东西被拍到，很认真地完成了任务XD

帮姐姐跑腿的弟弟就是好弟弟！

SEVENTEEN成员夫胜宽最近被网友们挖出旧闻，原来还是个非常听姐姐话的弟弟呢。夫胜宽是家中老幺，上面有两个姐姐。之前姐姐让夫胜宽帮忙买某Victoria's Secret的产品。看姐弟俩的聊天截图可知，夫胜宽在店里给姐姐拍了照片，看来是想问具体买哪一款，但姐姐一直没有答覆，夫胜宽看姐姐没反应，就说：「你不回资讯的话我就随便买啦，姐姐不需要手包之类吗？」居然有这样的神仙弟弟，一个人在女装店里买东西多少会有些尴尬，但夫胜宽完全没有不耐烦，一直等姐姐的答覆，甚至除了姐姐指定要的东西之外，还想要帮姐姐买其他的礼物。收到东西的姐姐还在SNS上发了认证照，大赞弟弟非常有眼光。



不久之后又有人在网上发布了夫胜宽在美国街头的照片，手里拎的正是Victoria's Secret的纸袋，看来有把姐姐话放在心上，已经完成了跑腿任务。而站在他身边的高大男生则是队友VERNON，他手上拿的是迪士尼的袋子，据说是买来送给国小六年级的妹妹的礼物。



최근에 제일 좋아하는 사진 뉴욕 한복판에서 누나 심부름인 빅토리아시크릿 쇼핑백을 들고 있는 열아홉 부승관 pic.twitter.com/Y56jgTLwvm — 팔부(@8888bayan) September 12, 2021

帮姐姐跑腿的弟弟，帮妹妹买礼物的哥哥，哪个女生不想要呢？

（封面图源：IG@pledis_boos）

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