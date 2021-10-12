韩网民为《尹STAY》宣传照加注解～李瑞镇有些「尴尬了」！网友：早知道去演《鱿鱼游戏》啦XD

韩国综艺《尹STAY》都结束这么久了，最近却因一张图重新成为焦点。

《尹STAY》是罗英锡PD推出的一档以全罗南道某韩屋为背景，让外国人体验、享受韩国风情的韩屋体验真人秀节目，当初邀请了尹汝贞、李瑞镇、郑裕美、朴叙俊和崔宇植担任嘉宾，一众大牌出演立刻掀起了收视热潮，直到现在都被不少观众封为「下饭经典」综艺，时不时翻出来观看。

日前，在韩国知名交流网站「女性时代」流传著这样一张照片，其实就是《尹STAY》当初的官方宣传照啦，崔宇植、郑裕美、尹汝贞、刘瑞珍和朴叙俊并排而站，对著镜头伸出手，像是在说「欢迎来到尹STAY」一样。照片其实没有任何问题，搞笑的是PO主特意在每个人的下方写了注解，崔宇植对应《寄生上流》、郑裕美是《尸速列车》、尹汝贞是《MINARI》、朴叙俊是「Captain Marvel」，只有李瑞镇下面写著「李瑞镇」，逗得读者哈哈大笑。



（图源：tvN《尹Stay》；资料来源：女性时代）

《寄生上流》在第72届戛纳电影节（坎城影展）上斩获最佳影片奖项，作为主演之一的崔宇植也在影坛名声大噪，该作也成了他的代表作之一。 郑裕美主演的《尸速列车》上映当时在全亚洲也票房大卖，身为主演的她人气不可挡。 老戏骨尹汝贞更是了不得，凭藉《MINARI》获得奥斯卡电影节最佳女配角，这也是韩国演员获得的第一个奥斯卡大奖，对於韩国影坛来说意义重大。 朴叙俊最近正式加盟Marvel，要出演《惊奇队长2》，想必电影上映时朴叙俊的人气又将上升不少。



（图源：电影《寄生上流》官图、《尸速列车》官图、《MINARI》官图、IG@bn_sj2013）

相对於其他嘉宾来说，只活跃在本土影视剧圈的李瑞镇的履历就显得弱了那么一点了。 图一贴出来就引来网民的热烈讨论，大家带著调侃的语气留言：「哈哈哈，李瑞镇是劳模啊，少了他不行」、「谁说李瑞镇没有代表作，《李祘》的收视率有36%呢」、「李瑞镇应该演《鱿鱼游戏》中李秉宪那个角色，超级适合他」、「 李瑞镇：你疼吗？我很疼」、「看到李瑞镇我要笑死了」、「李瑞镇，别哭...」、「李瑞镇只是比较专注於本土市场而已」等。



（封面图源：tvN《尹STAY》官方海报）

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