《玩什么好呢》突击记者会！刘在锡被郑埻夏乱入问到咬牙切齿，仍感动回答两人关系

这场记者会很搞笑又有感人的地方～各位别错过这集了～！

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）EP.109来场突击记者会，让刘在锡、哈哈、申奉仙与美珠都措手不及！其中郑埻夏还圆梦扮演了《体育刨根问底》记者，大问特问好奇之事。

虽是突击记者会，但刘在锡很稳重的接受记者们提问，直到有位记者因迟到偷偷摸摸进入，他才皱起眉头。该记者一开口，刘在锡就直接喷笑，原来他早就怀疑这位记者的身分了，记者就是郑埻夏本人啊！

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

郑埻夏一本正经地提问刘在锡的近况，还跳tone地问：「有没有想过矫正牙齿？」「夫妇之间不吵架吗？」问到刘在锡忍不住咬牙切齿，并转头请主持人控场。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

这场记者会彷佛是帮郑埻夏圆梦（详见EP.106郑埻夏大问特问），他好奇心大爆发地直问：「（新经纪公司Antenna）给很多钱吗？」「有想出唱片的想法才去的吗？」「学历也是最低，难道今年打算考高考吗？是想和聪明的人厮混吗？」刘在锡被连续的问题轰炸到很无奈，边笑边反驳，干脆问对方：「《体育刨根问底》登记了吗？」甚至说：「如果其他记者们不在，我会跳上去的！」

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

虽然两人你来我往吐槽对方，但刘在锡面对其他记者问到「郑埻夏是何种存在」，收起了笑容认真地回答：「对我来说，是长期以来的同事也是哥哥，和以前相比，（他现在）好像也不怎么闹脾气，无论我有何辛苦、开心的事情，是能够一起分享的好同事。」在郑埻夏到场前，刘在锡也曾回答记者对於《玩什么好呢？》现在五人组合的看法，刘在锡回答：「笑容是藏不住的。」

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

在刘在锡之后，后面还有哈哈、申奉仙与美珠轮番上阵记者会，过程也都有郑埻夏记者乱入。整场下来有趣的问答非常多，包括哈哈回答多子的秘诀是「热情的爱」，申奉仙婉拒公开更多小时候的丑照「因为整形后就忙著处理掉了」，以及美珠坦承笨脑袋并非人物设定……

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

然而实际上……记者会全都是假的！就连扮演记者的郑埻夏也没发觉。刘在锡等人一直留意著记者会新闻，想不到等到下次录影，才从金泰浩PD口中得知是骗局XD 不过也多亏他们没察觉，整场记者会才会除了搞笑内容之外，也有对彼此真挚的话语。

（图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

（封面图源：黄viu煲剧平台@《玩甚么好呢》截图）

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