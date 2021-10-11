崔振赫上酒家违反防疫被当场逮到！道歉+暂停工作，《我家的熊孩子》被剪只剩下声音

韩国男星崔振赫被立案调查。

据韩媒报导称，本月6日当地时间晚上8点20分左右，崔振赫於在首尔江南区三成洞某游兴酒吧被警方逮捕，现场共有51人聚集在一起。 目前韩国的防疫规定为「保持社交距离第四阶段」，也就是在下午2点之后，只允许2人聚会，酒店、酒吧等娱乐场所全面停止营业。 该酒吧属於管控区域，早就该停业了，崔振赫选择在此地与好友聚会，显然是违反了当地的防疫规定。

随后，崔振赫本人通过SNS发文道歉，称因此事让很多喜爱他的人失望了，也承认自己违反了防疫守则。因为他轻易相信了朋友的话「这是一家可以营业到晚上10点的酒吧」，并且表示他此时心情很沉重「我感到无比的沉重和抱歉，知道无论以任何理由和辩解，都无法改变做出了不可饶恕行为的我。 最重要的是，我知道所有人都在努力克服困难，很多医护人员每天都在辛苦地工作，所以更加难为情。 而且也让为我加油的很多人感到失望了。 」 崔振赫所属经纪公司则表示，崔振赫违规聚餐确实是错事一件，但他事先并不知道酒吧是非法运营，会深刻反省，今后一定避免此类情况再发生。



（图源：IG@real_jinhyuk）

《继承者们》可以说是一代人的青春回忆了，崔振赫就凭藉男主角金叹（李敏镐 饰）的大哥一角火速蹿红，后来主演了《隧道》、《急诊男女》、《丧尸侦探》、《傲慢与偏见》、《皇后的品格》等大热剧，颜值演技全都在线的他也吸粉无数。 然而崔振赫作为一个公众人物，却在这个时期「顶风作案」，自然遭到了韩国民众的谴责，民众纷纷在网路上留言称：「怪不得结不了婚，快撤了《我家的熊孩子》吧」、「在家喝酒最安静」、「我喜欢的明星怎么都爆雷了」、「 看到瑜卤允浩的事情没受到任何教训吗？ 」



（图源：MBC《继承者们》、SBS《傲慢与偏见》、KBS2《丧尸侦探》官方剧照）

（封面图源：IG@real_jinhyuk）

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