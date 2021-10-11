也许真的能等来他们的合作！粉丝喊话「爵士巨匠」Kurt Elling：期待你与BTS V的合作！本尊回复：我也希望如此

爵士巨匠Kurt Elling和世界豆防弹少年团成员V的合作似乎又近了一步。

去年10月，V在接受美国媒体Variety采访时被问及「现在在听什么样的艺人的歌曲，还有希望和什么样的艺人合作」时，他就表示过：「Kurt Elling是我非常尊敬的人，很想和他一起工作。 」而看到采访内容的Kurt Elling还通过个人IG分享了截图，并回应称：「我收到了来自BTS V的问候，与他的合作任何时候都欢迎。 」



Kurt Elling何许人也？ 格莱美颁奖礼中他被提名超过12次，是第一个斩获「最佳爵士乐主唱专辑」的男性爵士歌手，被乐坛称为「爵士巨匠」。 在V的个人歌单里就有一首Kurt Elling的《Where Love Is》，V也数次透露自己十分喜欢对方的音乐。

从上一次隔空喊话到现在已经过去了整整一年，没想到Kurt Elling又一次在回复粉丝的留言里提到了V，有一位粉丝留言称：「BTS V很喜欢的你音乐，而你也分享过此事，我很期待你们之间有合作，我真心祈祷有一天你可以和很喜欢你的V合作。 」随后Kurt Elling就回复了这位粉丝，表示：「Thanks， I hope the same！谢谢，我也希望如此！」



[INFO] Kurt Elling, an American Jazz singer-songwriter with 14 Grammy nominations, 2 wins, Best Vocal Jazz Album (2009) & Secrets Are the Best Stories (2021), has once again responded to a fans request for a collab with Kim Taehyung.



Thanks, I hope the same! pic.twitter.com/DDaQ9wyKTs — TTP (@thetaeprint) October 9, 2021

V的声线唱爵士乐的话应该非常有魅力，这两位在业界成功人士如果能合作成功，不知道会擦出怎样的火花，真是让人很期待！

（封面图源：IG@kurtelling、ig@bts.bighotofficial）

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