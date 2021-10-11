《Running Man》也玩生存游戏！最新预告《八爪鱼游戏》超高度还原《鱿鱼游戏》全：我是韩美女啊～

其实《Running Man》每周都玩生存游戏～，但结合《鱿鱼游戏》的 idea，让人好想赶快看到这一期节目啊！！！一定很刺激。

SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了最新一集（10月17日）的预告，每周都玩生存游戏、互相拼斗夺取最终优胜或奖金的成员们，这是节目组结合了最新热门韩剧《鱿鱼游戏》，诞生了新的一场生存战《八爪鱼游戏》。



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

▼最新预告：



开场就出现桃红色工作服的人，将名片递给成员们：「请问要参加改变你人生机会的《八爪鱼游戏》吗？」



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

接著下一秒成员们就被带到了神秘的房间，从服装、道具、背景都超高度还原《鱿鱼游戏》的氛围，全昭旻直接化身为剧中角色，模仿台词说到：「我是韩美女啊～」、「OPPA是队长吗？」



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

加入了《鱿鱼游戏》idea的《Running Man》是不是让你非常感兴趣呢？这一期节目将在本周日下午五点播出，一起期待吧！



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）



（图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

（封面图源：爱奇艺@《Running Man》截图）

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