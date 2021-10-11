崔振赫上酒家違反防疫被當場逮到！道歉+暫停工作，《我家的熊孩子》被剪只剩下聲音

韓國男星崔振赫被立案調查。

據韓媒報導稱，本月6日當地時間晚上8點20分左右，崔振赫於在首爾江南區三成洞某遊興酒吧被警方逮捕，現場共有51人聚集在一起。 目前韓國的防疫規定為「保持社交距離第四階段」，也就是在下午2點之後，只允許2人聚會，酒店、酒吧等娛樂場所全面停止營業。 該酒吧屬於管控區域，早就該停業了，崔振赫選擇在此地與好友聚會，顯然是違反了當地的防疫規定。

隨後，崔振赫本人通過SNS發文道歉，稱因此事讓很多喜愛他的人失望了，也承認自己違反了防疫守則。因為他輕易相信了朋友的話「這是一家可以營業到晚上10點的酒吧」，並且表示他此時心情很沉重「我感到無比的沉重和抱歉，知道無論以任何理由和辯解，都無法改變做出了不可饒恕行為的我。 最重要的是，我知道所有人都在努力克服困難，很多醫護人員每天都在辛苦地工作，所以更加難為情。 而且也讓為我加油的很多人感到失望了。 」 崔振赫所屬經紀公司則表示，崔振赫違規聚餐確實是錯事一件，但他事先並不知道酒吧是非法運營，會深刻反省，今後一定避免此類情況再發生。



（圖源：IG@real_jinhyuk）

《繼承者們》可以說是一代人的青春回憶了，崔振赫就憑藉男主角金嘆（李敏鎬 飾）的大哥一角火速躥紅，後來主演了《隧道》、《急診男女》、《喪屍偵探》、《傲慢與偏見》、《皇后的品格》等大熱劇，顏值演技全都在線的他也吸粉無數。 然而崔振赫作為一個公眾人物，卻在這個時期「頂風作案」，自然遭到了韓國民眾的譴責，民眾紛紛在網路上留言稱：「怪不得結不了婚，快撤了《我家的熊孩子》吧」、「在家喝酒最安靜」、「我喜歡的明星怎麼都爆雷了」、「 看到瑜鹵允浩的事情沒受到任何教訓嗎？ 」



（圖源：MBC《繼承者們》、SBS《傲慢與偏見》、KBS2《喪屍偵探》官方劇照）

（封面圖源：IG@real_jinhyuk）

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