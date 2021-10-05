《Run BTS!》防弹少年团再迎来超级大咖！有机会与足球选手孙兴慜特别合作，偶像变成小粉丝～

罗PD名人问答的游戏中，Jimin 瞬间叫不出名字的他终於要来了～！XDDD

最新消息，在全球拥有超高人气的男团 BTS 防弹少年团，与韩国代表性的足球选手孙兴慜将会有一场的特别合作，有机会出演《Run BTS!》（奔跑吧！防弹）。

根据孙兴慜选手目前效力的热刺队相关人士透露，孙兴慜将与防弹少年团展开特别的合作，预测他有机会出演《Run BTS!》。



*图：BTS@FB

今日更公开了孙兴慜送给成员们的亲笔签名的影片～。



*图：SPURS TV@naver

在这之前，孙兴慜和防弹少年团都曾说过自己是对方的粉丝，孙兴慜表示很喜欢听BTS的歌，成员也曾在演唱会上，佩戴拥有孙兴慜名字的热刺周边商品，海外活动时也见过面。

孙兴慜为防弹少年团应援，更表示歌单里一定会有他们的歌～，非常喜欢。



*图：트위터 'Spurs_KR'

不过，最让粉丝难以忘怀的一个事件，就是罗PD《出差十五夜》与防弹少年团《Run BTS!》的合作节目中，名人猜题时Jimin 叫不出他名字的瞬间，当时真的让成员们超傻眼，场面非常爆笑～。XD



*图：BTS@vlive

▼让大家回顾一下这集《Run BTS!》，可快转至 26:01 观看。



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