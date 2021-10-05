曾在《太阳的后裔》、《隧道》以「班长」温暖角色深植人心，演员南文哲病逝

南文哲演员是韩剧里的熟面孔啊……R.I.P.

在许多韩国电影、电视剧里称职扮演绿叶的演员南文哲，所属经纪公司MANAGEMENT BK昨发表声明，表示南文哲昨日上午不敌大肠癌逝世，享年49岁（虚岁50）。

（图：MANAGEMENT BK）

南文哲所属经纪公司声明：「所属演员南文哲於今（4日）早上6点20分因病去世。南文哲确诊大肠癌后，一直与病魔对抗，直至50岁去世。我们会记住故人演戏的热情，希望大家能为故人祈求冥福。」并且公开南文哲灵堂位址，表示将於6日上午6时30分出殡，墓地则订於釜山追悼公园。

演员南文哲（1971~2021），2002年30出头岁时才以喜剧电影《打开打火机》出道，在电影圈与戏剧圈都扮演绿叶角色，虽然戏分不多，却常常以上司或父亲形象让观众留下深刻印象，最为人所知的就是2016年演出《太阳的后裔》饰演工地「高班长」一角。

《太阳的后裔》第6集、第7集，男女主角（宋仲基、宋慧乔 饰）值勤的乌鲁克地区发生大地震，某工地震毁。在地震发生前后，高班长都在关心李伊庚饰演的工人有无戴好安全帽，甚至将安全帽给了李伊庚，自己陷入危险。高班长直到生命的最后一刻仍献出他的温柔，将生存机会留给其他工人。

（图：《太阳的后裔》@黄VIU 截图）

南文哲2017年在另一部作品《隧道》刚好也饰演「班长」，是男主角（崔振赫 饰）1986年所属重案组里的吴姓班长，他可是牵线男主角与妻子（李诗雅 饰）姻缘的暖心人物，也是和男主角并肩作战的好上司。

（图：《隧道》@Naver TV 截图）

去年7月，南文哲在《十匙一饭》发布会就明显消瘦很多，据悉此时已接受大肠癌治疗。今年年中在《不疯不狂不爱你》里饰演男主角（郑宇 饰）的父亲，脸型与身材变化更大了。想不到自《不疯不狂不爱你》后不到半年，南文哲便因大肠癌去世，令观众不舍。

（图：TV Daily）

（图：《不疯不狂不爱你》@Netflix 截图）

（封图：MANAGEMENT BK、《太阳的后裔》@黄VIU 截图）

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