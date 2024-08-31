《因为不想吃亏》二搭组合好多！《Penthouse》「坏种兄妹」金永大&韩智贤变打工人，《海岸村恰恰恰》申敏儿&李相二「错位」结构雷打不动

这周刚开播的《因为不想吃亏》大家有追吗？ 轻松搞笑的故事节奏没有让人失望，还出现两组「老熟人」，他们上一次搭档的作品也都红极一时！

tvN新剧《因为不想吃亏》讲述为了不吃亏而举办假婚礼的女人「孙海英」与为了不给人造成伤害而充当假新郎的男人「金志旭」的故事，由申敏儿和金永大担任主演，男二和女二分别是李相二和南智贤。



南智贤饰演19禁网路小说家「南紫妍」，是海英妈妈做寄宿家庭时接进家里的小孩，和海英一起长大，现在是合住室友。 虽然目前为止南智贤和金永大都没有同框画面，但仍让人忍不住想起他们的成名作——《Penthouse上流战争》！





当时金永大和南智贤饰演双胞胎兄妹「朱硕勋」和「朱硕京」，仗著父亲是朱丹泰而在学校欺负同学、颇有「以霸凌为乐」的气势，一个又高又帅、一个又高又美，与外形不相符的「坏种」心肠给观众留下深刻印象。





李相二饰演海英公司的CEO「夫奎贤」，不相信命中注定的非婚主义者。



申敏儿和李相二也不是第一次合作，《海岸村恰恰恰》里就是女一和男二的关系：申敏儿饰演从首尔回到小村庄的牙医「尹惠珍」，李相二饰演综艺节目PD「池成炫」，读大学时认识尹惠珍、为考察新综艺节目来到村庄而与她重逢。 不过尹惠珍和洪班长「洪斗植」（金宣虎 饰）两情相悦，池PD万般努力也终究迟了一步，只能变成「迟PD」XD





回到《因为不想吃亏》，南紫妍高中三年一直暗恋同学「吕河俊」，就连笔下男主的名字都叫「河俊」。 刚好吕河俊是夫奎贤的秘书，紫妍不知不觉间与夫奎贤产生交集...





《因为不想吃亏》每周一二更新，下周还会有人气新星边佑锡客串的戏份，让人越来越期待！



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