[精选TOP5]《海岸村恰恰恰》洪班长真的很会忍！不认爱惠珍却若有似无让人心乱的5大FOX高招

[剧情雷] 《海岸村恰恰恰》洪班长与尹惠珍终於要展开恋情，撇开前面多次的暧昧名场面不说，还有许多令惠珍心慌意乱的瞬间，有点FOX的可爱狡猾，你注意到了吗？



照片:tvN

《海岸村恰恰恰》剧情已经来到第10集，洪班长（金宣虎饰）终於开心接受了尹惠珍（申敏儿饰）的勇气告白，但其实打从第1集开始洪班长就已经为惠珍的美丽气质著迷，却因为没能面对自己的情感而选择否定，面对外表带刺的尹惠珍，他到底该如何出招？



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＃第一高招：直接到牙科诊所挂号

虽然洪班长很清楚当天尹惠珍在酒后吻上他，但为了避免尴尬他选择不说出来，惠珍想起后刻意划清界线，於是洪班长直接挂号看牙，要与惠珍正面说明，还说两人克服了生理上的尴尬，获得了能够真正成为朋友的机会。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

惠珍：「有哪里不舒服吗？」

洪班长：「有，我们现在的关系。」



照片:Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

＃第二高招：意外抱到惠珍却立刻放开

朱里离家出走来到惠珍家中，洪班长前来要带她回家，还先是跟惠珍吵了起来，认为她没有第一时间通知家长，另外朱里因为想躲进房间而把惠珍往洪班长身上推，洪班长抱住她这一瞬间惠珍似乎动摇了，不过洪班长立即放开而走向朱里所在的房间，惠珍此时想必心跳加速。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

＃第三高招：不败的摸头杀

灯塔歌谣祭之后，洪班长与惠珍为了朱里同台演出，也拉近了彼此的距离，洪班长除了毒舌两句，却还是称赞惠珍今日的表现，使出了女生都难以拒绝的摸头杀，虽然惠珍嘴上说怕大家误会，但其实应该是非常开心。所以到底是谁点燃了浪漫之火？



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

洪班长：「老实说，我觉得你最近又开始变得讨人厌了。」

惠珍：「什么？」

洪班长：「但是你今天满帅气的，值得嘉许。」



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＃第四高招：虽负伤但更关心惠珍

击退了闯入惠珍家中的黑衣人，洪班长也因此手臂被刀划伤，来到医院准备缝合时，刻意轻松想逗惠珍笑，称赞惠珍反应沉著冷静，此时却发现惠珍手上的一大片瘀青，让他突然抓住惠珍的手腕并且露出心疼眼神。

洪班长：「你受伤了吗？这怎么会没什么。痛吗？刚才医生来的时候你怎么都不说？」



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

惠珍：「怎么有人会扑向手上拿刀的人！」

洪班长：「我是怕你受伤啊！」



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＃第五高招：把惠珍介绍给爷爷

到了爷爷的祭祀日，村民们都各自拿来了食物与水果等，让供桌上的餐点非常丰富。虽然惠珍是在市场买了煎饼而不是自己烹调，但洪班长却特地把惠珍买来的煎饼放上桌，还说那是爷爷爱吃的口味。在协助洪班长摆好一整桌食物后，惠珍打算先离开，让洪班长好好与爷爷说些话，不过他却留下惠珍一起祭拜一起吃饭，在爷爷面前一起跪著，就像是女朋友一样。



照片：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图

洪班长：「如果你想待著，也可以留下来。」



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洪班长是不是都已经不停释放出很多机会，毕竟满满的心意却不能让对方看出来，比直球告白更难!!期待两人下一集在公辰的秘密恋爱喔!



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封图：Netflix《海岸村恰恰恰》播出截图＆tvN Official IG

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