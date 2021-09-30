《全知干预视角》金南佶一登场就引发骚动！当代表处处思虑「钱」，当经纪人跑行程累瘫

金南佶这次演出太有趣了～能有这样的代表或经纪人也太幸福!!

25日播出的节目《全知干预视角》，金南佶为应援旗下唯一艺人李秀敬，以经纪人身分出演、带著李秀敬跑一天行程。如此大咖的经纪人一登场，全体起立大骚动啦～！



▼一得知金南佶在演播室外头，大家纷纷寻找出口迎接金南佶进来



金南佶身为经纪公司代表又是经纪人，公开了和担任演员时完全不同的一面。例如签署文件时，看见花费金额就皱眉头：「花了这么多吗？」、「这全都要花钱……」、「为什么总要做花钱的事……」自我唠叨好久，旁边工作人员听著无奈笑弯腰。



看见李秀敬做糖葫芦要送《奇迹》剧组人员，桌上所有材料在他眼里都变成了钱：「这是不是都要花钱？」帮李秀敬买自家楼下咖啡时，金南佶说这间咖啡厅是员工福利供大家免费饮用，但却忍不住说：「但回头想想……没必要吧？」开玩笑相当逗趣。



金南佶带李秀敬跑行程，过程出了不少糗。在李秀敬受访时，他贴心的替记者买了杯咖啡，但访问过程却忍不住开口，或是走来走去误触机关。李秀敬准备参加电影《奇迹》相关活动，金南佶趁她梳化时，就把握时机累躺沙发睡觉。



最后结尾倒是挺感人的，李秀敬对金南佶表达感谢说：「也请做我一辈子的代表吧！」



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金南佶出演《全知干预视角》精华影片公开三日已破80万观看，底下留言高达580多则：「金南佶居然是经纪人……（李秀敬）人生也太成功」、「因为金南佶笑死了，很开心能看到如此贴心的经纪人」、「金南佶真的不管和谁都能打成一片、很有默契啊，」、「看电视偶然转到节目的时候想说经纪人怎么那么帅？结果发现是金南佶」、「只穿一件黑T恤……外貌真的疯了」。



其中也有不少留言期待著金南佶的新作品，别急，明年一次能看两部呢！金南佶一月会先和陈善圭带来SBS电视剧《读懂恶之心的人们》，接下来还会和李多熙、车银优合作tvN电视剧《Island》。如果很急，就先看《One the Woman》他的客串干干过瘾吧！



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《One the Woman》首集有金南佶&陈善圭无厘头客串！重现《热血司祭》与《鸡不可失》经典画面！‎）

（图：《全知干预视角》@YouTube MBCentertainment 截图）

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