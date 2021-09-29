菲律宾商场里出现《鱿鱼游戏》的鬼娃娃！头部转动双眼放光，经过的人都忍不住「暂停不动」！线上游戏玩家也集体重现了剧中这一幕

哦莫，这亲眼见到的话真的不会害怕吗？ 抖（但是又有点想去XD）

Netflix韩国原创剧集《鱿鱼游戏》在全世界引起话题性关注，不仅韩国首尔趁中秋连假把梨泰院地铁站改造成剧中场景，摆放巨星扭蛋机、「一二三木头」的鬼娃娃，还有剧中穿著全身桃红的执行者们，吸引到众多网友前来拍照打卡，主演郑浩妍、许成泰（流氓德秀）也纷纷PO出认证照片：



（图：IG@hoooooyeony）

而不能来韩国的外国观众同样热情高涨，近日菲律宾某大型商场的门口就出现了和《鱿鱼游戏》中极为相似的大头女娃，而且和剧中一样会转头并念出韩文「无穷花开了（即是韩文版的123木头人）」，双眼更射出恐怖的红光，剧迷们经过此地时纷纷停下不动，仿佛真的会被娃娃看到XD



（图：Youtube@MBCNEWS）

此外，月活跃人数超过1.5亿人的大型多人线上游戏建立平台《Roblox（机器砖块）》里，来自全世界的玩家们也一起重现了第一集的「123木头人」游戏，即便也许有些玩家从前不知道这个游戏，相信现在也全都对游戏规则烂熟於心。



（图：Youtube@MBCNEWS）

还有不少人在SNS上参加戳椪糖的挑战，如果是星某克的图案真的会抓狂啊啊啊XDD



（图：Youtube@MBCNEWS）

此外，《鱿鱼游戏》的周边产品也在全世界热销中，就连Netflix创始人里德・哈斯廷斯（Reed Hastings）和英国演员赛门・佩吉（Simon Pegg）也分享了自己穿著参赛者绿色运动服的照片。





（图：IG@netflixkr限时动态）

《鱿鱼游戏》剧情描述许多在现实生活中负债累累的人，为了高额奖金前仆后继来参与游戏，没想到却付出了生命的代价：只要没有通过游戏规则，就会直接就地被处决而淘汰。虽然剧情惊悚，但六个关卡皆来自儿童游戏，色彩鲜艳明亮，不仅给人耳目一新的感受，也和阴暗紧张的剧情形成强烈对比，令人印象深刻。



（封图：《鱿鱼游戏》海报，Youtube@MBCNEWS）

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