想體驗一下置身《魷魚遊戲》的場景就到地鐵梨泰院站！連主角們都曬出認證照！

日前剛剛公開便拿下平台Netflix全球戲劇排行第二名，全美冠軍的韓國影集《魷魚遊戲》，劇中的場景布置充滿了鮮豔的色彩，而在韓國的影迷們有福了，可以直接來到地鐵梨泰院站體驗這些設施，除了巨型扭蛋機竟然還有《魷魚遊戲》劇中穿著全身桃紅的執行者們！

《魷魚遊戲》劇情描述許多在生活中被錢追著跑，負債累累的人，為了高額獎金前仆後繼來到此地參與遊戲，雖然只有六個關卡，但玩遊戲的代價卻是付出自己的生命，只要沒有通過遊戲規則，就會直接就地被處決而淘汰。雖然這些參賽者一開始也曾掙扎是否要繼續參加這樣的殘酷遊戲，但回到了現實生活後，卻覺得都一樣身處地獄。

片中雖然不乏現實生活中的殘酷，但在遊戲關卡中卻充滿童趣以及五彩繽紛的布置。Netflix也將這樣的場景搬到大家熟悉的地鐵站，於首爾梨泰院站已經有許多網友在SNS分享自己置身於《魷魚遊戲》場景中的照片。就連劇中令觀眾們印象深刻的北韓女子，名模鄭浩妍也穿上了劇中的綠色運動服，來到這裡再度體驗。還有劇中的流氓德秀，與藝人奎利也都分享了自己的認證照片。



照片:IG@hoooooyeony

就連第一集裡面的「一二三木頭人」大頭女娃也在這裡！還有觀眾們直接也穿上綠色運動服來體驗〜太有趣了！《魷魚遊戲》裝置藝術展期目前將延長至9月26日，讓喜愛這部電視劇的朋友們都前往拍照體驗。

封面照片:IG@netflixkr

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