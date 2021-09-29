热门推理综艺《第六感2》第二季结束后还有特辑！成员们分享心情：真的很幸福，第三季还会再回来的

《第六感2》最后一集真的是难上加难，很期待第三季！！！感觉会出现新的变化机制，节目组真的太给力了。

tvN 热门推理综艺节目《第六感2》在上周播出了第二季的最后一集（EP.14），邀请到了令大家都很心动的演员安普贤，难度也是大幅提升，带给成员与观众们很大的震撼，大家也在节目的尾声发表了第二季结束的感想。



安普贤：「我来之前抱著很大的期待，感觉这是个超乎想像的舞台，能和哥哥们、朋友、妹妹和姐姐共度这段时间，我觉得很开心。」



吴娜拉：「我在第二季尝尽了酸甜苦辣，感觉就像是拍了一部成长型的电视剧，我觉得很幸福。」



全昭旻：「我在第一季的时候，花了很多心思想要猜中正解，但是第二季时，每次录影都像来玩。」刘在锡打断说：「才不是，你是费尽心思却不太顺利吧。」全昭旻表示：「让我包装一下嘛～。」



李相烨：「我在这段时间很愉快，而且电视机前的观众们也看得很愉快，所以我觉得很幸福。」



Jessi：「能跟这么棒的姐妹们一起录影，还有相烨哥，而且遇见这样的妹妹，让我想带给她更多能量，你们懂吧？」全昭旻附和：「这就是做姐姐的心情啊。」



美珠：「感觉就像跟亲近的哥哥姐姐们一起出来玩，所以我很开心。」刘在锡在一旁说到：「美珠在第二季真的成长很多，是个大放异彩的综艺潜力股。」也让大家看见了她的努力，刘在锡：「总而言之，我们会带著第三季再次与各位见面的，请大家多多期待第三季哦！」



节目也将会在本周五播出《第六感》的疯狂化学反应特辑，究竟会如何呈现呢？一起期待吧！

*图：《第六感2》@friDay影音

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