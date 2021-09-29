菲律賓商場裡出現《魷魚遊戲》的鬼娃娃！頭部轉動雙眼放光，經過的人都忍不住「暫停不動」！線上游戲玩家也集體重現了劇中這一幕

哦莫，這親眼見到的話真的不會害怕嗎？ 抖（但是又有點想去XD）

Netflix韓國原創劇集《魷魚遊戲》在全世界引起話題性關注，不僅韓國首爾趁中秋連假把梨泰院地鐵站改造成劇中場景，擺放巨星扭蛋機、「一二三木頭」的鬼娃娃，還有劇中穿著全身桃紅的執行者們，吸引到眾多網友前來拍照打卡，主演鄭浩妍、許成泰（流氓德秀）也紛紛PO出認證照片：



（圖：IG@hoooooyeony）

而不能來韓國的外國觀眾同樣熱情高漲，近日菲律賓某大型商場的門口就出現了和《魷魚遊戲》中極為相似的大頭女娃，而且和劇中一樣會轉頭並念出韓文「無窮花開了（即是韓文版的123木頭人）」，雙眼更射出恐怖的紅光，劇迷們經過此地時紛紛停下不動，仿彿真的會被娃娃看到XD



（圖：Youtube@MBCNEWS）

此外，月活躍人數超過1.5億人的大型多人線上遊戲建立平臺《Roblox（機器磚塊）》裡，來自全世界的玩家們也一起重現了第一集的「123木頭人」遊戲，即便也許有些玩家從前不知道這個遊戲，相信現在也全都對遊戲規則爛熟於心。



（圖：Youtube@MBCNEWS）

還有不少人在SNS上參加戳椪糖的挑戰，如果是星某克的圖案真的會抓狂啊啊啊XDD



（圖：Youtube@MBCNEWS）

此外，《魷魚遊戲》的周邊產品也在全世界熱銷中，就連Netflix創始人里德‧哈斯廷斯（Reed Hastings）和英國演員賽門·佩吉（Simon Pegg）也分享了自己穿著參賽者綠色運動服的照片。





（圖：IG@netflixkr限時動態）

《魷魚遊戲》劇情描述許多在現實生活中負債累累的人，為了高額獎金前仆後繼來參與遊戲，沒想到卻付出了生命的代價：只要沒有通過遊戲規則，就會直接就地被處決而淘汰。雖然劇情驚悚，但六個關卡皆來自兒童遊戲，色彩鮮艷明亮，不僅給人耳目一新的感受，也和陰暗緊張的劇情形成強烈對比，令人印象深刻。



（封圖：《魷魚遊戲》海報，Youtube@MBCNEWS）

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