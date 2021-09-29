[剧情雷]一起来看《海岸村恰恰恰》洪班长金宣虎未读完的哄睡诗 -《守门人》

[提及剧情]在上周甜度超高的剧情中，洪班长与尹惠珍终於确认了彼此的心意，也让观众们看得心花怒放。在惠珍真正告白之前两人已经有著多次的粉红暧昧场景，这次洪班长又展现5秒哄睡功力，到底是哪一首浪漫的诗呢？

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EP10惠珍因家中遭人侵入而必须住在他处，於是留宿洪班长家中，聊完天因为睡不著觉，此时洪班长提供了一个让她可以5秒入睡的好方法，拿出诗集选读了一篇「守门人」，果然奏效，不过洪班长没有完全读完，诗里到底说了什么呢？先带大家看看全文。



照片:tvN

守门人 作者：金亨淑作家

「不能在这里这么做」说出这样的话，是我的工作，

否定你的目的，是我的工作，

隔天也要再度否定你，是我的工作，

为了否定你而隔天等待著你，是我的工作，

隔天也等待著你，爱上了你，是我的工作，

於是，否定我自己的爱情，是我的工作。

「我不会因为我的天职而哭泣」我写下了这句话，

但我写日记的时候，偶尔会哭出来。



照片:tvN

这首诗循序渐进地说明了洪班长的心情，选读的太棒了。洪班长正在读这首诗的时候，读到了这句「否定我自己的爱情」时就停下来了，是否他也正在思考著自己的心，明知道自己是爱著惠珍的，却不停否认自己，没有诚实面对自己的心，即使没说出来，夜深人静时还是会有些空虚与后悔。



照片:tvN

而这里也非这部电视剧中第一次引用诗集了，早在EP2的时候，洪班长独自带著书本坐在海边钓鱼，当时也特别拍出了他所看的书就是美国作家的「湖滨散记」（又译「瓦尔登湖」），而所特别拍出了文中的诗句是「我想要人的花朵与果实」这句话，大家觉得代表著洪班长的什么心境呢？



照片:Netflix播出截图

回到EP10，在当日两人聊天时，洪班长也首度向惠珍提到了自己的过往，以及认为「我所爱的人都因我而离开」的负面想法。惠珍除了开导一下洪班长，却也非常在意为什么自己是他吐露内心的「第二个人」？洪班长口中的第一个人，非常温暖的人，会不会是坎离奶奶呢？



照片:tvN

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