又一位成功粉丝！《海岸村恰恰恰》小演员金敏瑞收到偶像IU送来的咖啡车，感动到独自抹眼泪XD

之前那个「假装不认识IU」最后爆哭的小女孩就是金敏瑞！这一对偶像和小粉丝的互动真的太有爱啦~~

儿童演员金敏瑞最近在tvN剧集《海岸村恰恰恰》中饰演咖啡店主女儿吴朱里，从一开始对申敏儿充满怀疑、百般挑剔到因为一张偶像照片而亲近起来，把个性叛逆又真实可爱的小女性形象诠释得相当到位，给剧情带来不少轻松的笑料。



（图：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

本月8日金敏瑞在IG上PO出一组照片，原来是收到了偶像IU送来的应援咖啡车！因为2009年出生的金敏瑞年纪还小，IG是由其他人代为管理，留言里写道：「敏瑞有生以来第一辆咖啡车是IU送来的惊喜！而且是送到这么远的地方来，连那么短暂的因缘都记得关照，真的不止是感动...... 据说敏瑞又悄悄流下了感动的泪水呢~^^再次感谢IU又一次给敏瑞带来了终生难忘的幸福！敏瑞更加坚定了要成为像IU一样更好的人的决心！细心的IU，您真的是another level！」

第一张照片里可以看到咖啡车的横幅上写著：「敏瑞的粉丝IU为敏瑞应援。 」第二张印著金敏瑞和IU照片的立牌上写著：「敏瑞呀，展翅高飞吧❤」第三张照片里是IU模仿金敏瑞对她说的「欧尼真的很完美」句式，在金敏瑞的照片下写了：「敏瑞真的很完美。 」



此前金敏瑞曾在Youtube频道「odg」的节目里和IU有一面之缘，这系列节目是邀请不太认识明星的小孩和明星聊天，当时节目组告诉她「不论谁来都要装作不认识」，结果出现在她面前的就是偶像IU！



（图：Youtube@odg）

敏瑞很敬业地做出不认识IU的样子，结果当IU一离开座位就忍不住说：「现在可以不用演戏了吗？ 」IU再次出现的时候敏瑞百感交集地哭了起来，把IU吓一跳，赶忙帮她拿来纸巾XD敏瑞说虽然脸上是porker face，其实心里早已乱作一团，而且还没获得妈妈的批准买IU的新专辑，IU於是拿出签名专辑送给敏瑞！敏瑞用颤抖的声音说：「这是家门的荣光！」IU：「小学生不需要买专辑，用Youtube听就好了！」



（图：Youtube@odg）

网友们看到之后纷纷表示：「IU真的把每一份因缘都看得很宝贵」、「人生第一辆咖啡车居然是本命送来的...... 连附言都好让人感动」、「IU是天使吧！」



（封图：tvN《海岸村恰恰恰》剧照，IG@actress_minseo）

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