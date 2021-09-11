《D.P：逃兵追缉令》军营内景居然全是棚拍！开头影片获韩网好评，演员中还有伊拉克重建部队出身！

《D.P：逃兵追缉令》投资80亿韩元、耗时4个月制作，相当於一部重量级电影，不仅剧情真实反应了当年的兵营气氛、大获好评，其实幕后故事也十分精彩！

军队内景皆为重新制作，外景戏份走遍全国各地

虽然《D.P》讲的是军队里的故事，但因为主题是抓逃兵并且包含大量「让人不舒服的事实」，显然不会受到军队方面的欢迎，所以《D.P》制作组从一开始 就没指望军队提供协助、也没有提出请求，剧中包括内务班、办公室在内的所有军中场景全部是在摄影棚里拍摄！《D.P》的美术导演由《柳烈的音乐专辑》裴俊秀担任，考证细节令人叹服。



至於军中室外戏份，则全部是在京畿道富川某废弃部队里拍摄。 第6集的高光戏份隧道戏是在江原道某废弃隧道取景，同时出现的洞穴则是位於忠清北道的避暑观光景点「滑玉洞穴（활옥동굴）」，获得地方自治团体的许可后在不开放观光的区段拍摄。

据制作组透露，很多原本计画取景的场地都因为众所周知的原因无法进行拍摄，尤其是后半部份的取景地临时更换了不少，包括结尾的隧道和洞穴戏份原本是计画在水坝拍摄，不过从结果来看可谓是成为了最佳选项。



演员兵役历史大公开！

饰演一等兵安俊浩的丁海寅在出道之前就早早完成了兵役，在军中担任的是驾驶兵，拍完剧后表示剧中的故事和空间过於真实，有种去了两次军队的感觉XD



饰演韩浩烈的具教焕是作为社会服务要员完成兵役，真正在军队里的时间只有4周的基础军事训练时期。



申承浩饰演欺负晚辈的黄章秀兵长，但实际上演员本人还没服过兵役，完全靠演技和对角色的理解诠释出自己并未经历过的情景。



最令人意外的是饰演林智燮上尉的孙锡久，在美国和加拿大完成学业的他说得一口流利英语，2005年服兵役期间自愿报名了「宰桐部队」，也就是韩国陆军2004年至2008年派驻到伊拉克执行维和警备和地方重建任务的部队。



「一分钟浓缩韩国男性典型生活历程」

《D.P》的开头影片也引起不少关注，先是以旧式打字机方式呈现《兵役法》第三条：「大韩民国男性公民均有依法服兵役之义务」，随后是一个男生从出生到读书、谈恋爱、入伍的过程，用短短一分钟展现了韩国男性最典型的一生。



其中的影像资料既有实际拍摄的也有来自工作人员自己的家庭录像，而展示的即是安俊浩的生活，同时也是韩国所有普通男性的生活，受到不少好评。



（图：Netflix《D.P：逃兵追缉令》截图）

（图：除最后一张截图外均来自IG@netflixkr）

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