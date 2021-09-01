《D.P：逃兵追缉令》里的曹一兵好眼熟！原来是《德鲁纳酒店》里的富二代桑切斯，又一位「剧抛脸」演员～

Netflix太敢拍了！一部揭露韩国军队内部黑暗的《D.P：逃兵追缉令》看得观众们直叫好。

6集内容，271分钟的时长，让观众们看到了最让人不齿的「逃兵」背后的故事，他们为何宁愿被世人嘲笑，也要逃跑呢？ 黑暗与温情交织，这才有了最真实的人性。 男一号丁海寅扮演的菜鸟新兵和具教焕饰演的老兵组成了抓逃二人组，故事的焦点都围绕他俩展开，不过也有不少士兵的存在感超强，一兵曹石峰就是其中之一。

入伍前的曹石峰是柔道界冉冉升起的新星，入伍后成了一名一等兵，也是103师团中被欺负得最厉害的士兵，他告诉安俊浩（丁海寅 饰），等他们成了老兵的时候绝对不要欺负新兵。 饰演曹石峰的演员将这一人物刻画得淋漓尽致，憋屈、无奈、愤懑、有苦不敢言的形象给观众们留下了深刻的印象，让人纷纷好奇这位演员到底是谁。



▲Netflix《D.P：逃兵追缉令》官方剧照

他其实演过很多作品，其中之一就是《德鲁纳酒店》富二代桑切斯，他就是演员赵贤哲。 剧抛脸式的演技，难怪让观众们认不出了。 2010年赵贤哲进入独立电影圈，2012年参演了《建筑学概论》，饰演李帝勋的好友东久，之后又在影片《中国城》、《隧道》中展露头角，慢慢积累人气。 电影《失控隧道》、《偷天对决》、《菜英文没在怕》，电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》里都有他的身影。



▲tvN《德鲁纳酒店》官方剧照



▲电影《建筑学概论》官方剧照



▲电影《菜英文没在怕》官方剧照

最让观众震惊的是赵贤哲还有一位明星家人，他就是Rapper界的大哥MAD CLOWN，两人是亲兄弟。哥哥MAD CLOWN之前还在电视节目里调侃兄弟两人长得完全不像。



▲MBC《Radio Star》截图

虽然赵贤哲还不是主演级的演员，但这些年来也参演了不少大制作，和一线大牌合作，演技也越来越自然娴熟，刻画过的每一个角色都性格鲜明、饱满，演什么像什么，继续在「剧抛脸」演员成长之路上前进。

「首图：Netflix《D.P：逃兵追缉令》、tvN《德鲁纳酒店》官方剧照」

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