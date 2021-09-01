期待男神们的合作！金秀贤、车胜元主演悬疑惊悚剧《那天晚上》预计9月初结束拍摄，在11月首播！

Coupang Play 首个原创剧《那天晚上》由金秀贤、车胜元主演。

改编自英国 BBC 播出的电视剧《Criminal Justice》，讲述围绕一个女人的杀人事件而展开的两个男人的激烈故事，通过大众的角度揭露刑事司法制度。



金秀贤饰演平凡、文静、诚实的大学生「金贤洙」，在某个晚上的失误成为案件主要嫌疑人；车胜元饰演专挑杂犯的三流律师「申忠汉」，和解和援刑的能手，是唯一向金贤洙伸出援手的律师，他也是因为这个角色，才留了长发。



日前，车胜元在采访中提到金秀贤：「他是一个不错的朋友，有自己的东西，是一个不会被动摇的演员。」还接著说：「《那天晚上》拍得很好，因为是法庭相关的电视剧，需要背诵的台词很多，需要调节感情的戏也很多，尽管如此，还是很有意思。预计在9月初结束拍摄，大概11月左右就能看到了吧！」



另外，《那天晚上》是《热血司祭》、《便利店新星》李明佑导演与《火之女神井儿》、《大扑》权顺奎编剧合作打造。近日也有消息传出《那天晚上》会在11月27日首播，每周更新一集，总共有8集，大家可以期待一下男神们的合作啦！



（图：BBC《Criminal Justice》、IG@@goldmedalist_official、Goldmedalist、YG）

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