[好片推荐]《天坑》说好是灾难喜剧怎么看到哭！生死交关的瞬间VS充满泪水的抉择

[无雷]韩国大型灾难喜剧《天坑》顾名思义描述首尔市区内竟无预警出现比台北101的高度还深的坑洞！当时正好在家里的他们就这样掉入坑中，最后到底该如何逃出生天呢？

故事从欢天喜地搬入新家的朴东元（金成均饰）一家人开始，也让大家看见韩国独有的搬家现象「云梯车」，虽然新家很美，但感觉有的邻居怪怪的，尤其是一位有点自私的大叔（车胜元饰），不过朴东元依旧开心举办乔迁派对，他的下属金代理（李光洙饰）与实习生恩珠（金慧峻饰）也参与其中。房屋开始出现一些裂痕等状况，没想到冷不防的崩入深深的天坑中！



受困在天坑之中，让大家不得不团结起来面对事实，在生死一瞬间的灾难环境中也逐渐更加了解对方。难搞的邻居其实一点也不自私，青春期的儿子其实一点也不叛逆，身边的同事竟然是这么可爱，在与外界隔绝的天坑里，人与人之间的关系却因为共患难而更亲近了。始终没有放弃希望的他们，在救难队因为天坑的深度太深加上天候不佳，正束手无策的时候，同心协力的奇迹就这么发生了。



剧中也包含著韩国时下年轻人的忧虑，「连车子房子都买不起，我还有资格谈结婚吗？」以及买下了新房子的科长其实是负担著巨额的贷款，邻居车胜元一下是摄影师，一下管理拳击馆，一下又兼职代驾，为了生活不得不成为万能打工仔，另外楼下单亲妈妈因经营餐厅总是把儿子独自留在家中，还有一位年轻人独自照顾失智母亲……太多社会的生活议题也是本片的重点。



韩国电影在处理这样的灾难场面时总是非常引人入胜，一次又一次的紧急瞬间，眼看就要灭顶却出现了转机，团结一心就能解决眼前的难题，看得观众们跟著剧中人一起握紧拳头。而本片也没漏掉韩国电影最擅长的亲情剧情，每个重要的抉择总是充满泪水，父母第一时间最担心的也永远是自己的孩子，最后车大叔在雨水中混杂著泪水的表情，观众们绝对看了也眼角失守啊！



《天坑》将於9月2日起全台正式上映。



照片：车库娱乐

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